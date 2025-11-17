【オーケーのチラシ】ストック買いしたい日用品も大幅値下げ。今週のお買い得商品をぜんぶ見せ《11月17日時点》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年11月17日に公開された関東地域（綾瀬店は除く）が対象のチラシから、一時的に安く仕入れることができた"更にお買徳"な商品を紹介します。

パンやスープも超お買い得

今週は、暮らしに欠かせない日用品を中心に値下げ中です。

●フジパン チョコクロワッサン 1個

商談時使用売価153円のところ、3.7割引の96円に。

●スジャータめいらく コーンクリームポタージュ裏ごし 900g

メーカー希望小売価格432円のところ、2.9割引の304円に。

●LION システマ ハブラシ しっかり毛腰タイプ 超コンパクト ふつう 1本

商談時使用売価343円のところ、4.9割引の173円に。

●バスクリン きき湯 マグネシウム炭酸湯（薬用入浴剤） 360g

商談時使用売価1298円のところ、6.2割引の492円に。

●P＆G アリエール ボールドジェル 華やかおひさまとプレミアムブロッサムの香り（柔軟剤入り洗剤） つめかえ用 1580g

商談時使用売価1622円のところ、4.5割引の877円に。

●3M Scotch・Brite 抗菌ウレタンスポンジたわし 3層リーフ型 2個

商談時使用売価401円のところ、4.5割引の217円に。

なお、一部店舗では取り扱いのない商品があります。

今週も、チラシに掲載されているお得な商品をお見逃しなく。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）