【クリスマス】東京ディズニーランドのパレードが今年から新しくなった！かわいすぎるミッキーマウスたちは必見。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日から12月25日までの期間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中。

パーク内の装飾やパレード、フードの他にも、今の季節でしか入手できないグッズもたくさん登場しています。

今回の記事では、東京ディズニーランドのパレードを中心に紹介していきます。

めちゃカワすぎる新クリスマスパレード

東京ディズニーランドのパレードは10年ぶりに新しくなり、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施。

サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストと楽しく遊ぶパレードです。

フロートはぜんぶで6つあり、サンタクロースが乗ったフロートから登場します。

このフロートには、プルートも乗っています。

そのあとにファイファー、フィドラー、プラクティカルが歩いてやってきます。

2つめのフロートは、乗り物をモチーフにしています。

車に乗ったジュディとニックが登場し、その後ろに飛行機に乗ったグーフィー、マックスの姿が。

さらに、その後ろにはスティッチとエンジェルが登場します。

たくさんのクリスマス・ティディベアが飾られた3つめのフロートに、ミッキーマウスとミニーマウスが乗っています。

このフロートの後ろ側にはピートも乗っていますよ。

積み木などが置かれた遊び場をモチーフにした4つめのフロートにはチップとデールがいます。

そして、さまざまな服が飾られた5つめのフロートには、ドナルドダックとデイジーダックが乗っています。

クララベル・カウとともに、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊が登場。最後の6つめのフロートには、ホセ・キャリオカ、パンチートがいます。

また、後ろ側には、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズも乗っています。

クリスマス感たっぷりの曲に合わせた、楽しい気分になれる新しいパレードは必見です。

公演場所はパレードルート。公演時間は約45分で1日1回です。

東京ディズニーシーではクリスマス・グリーティング

東京ディズニーシーのクリスマスでは、クリスマスの衣装に身を包んだミッキーマウスと仲間たちがサンタクロースと共にクリスマスのオーナメントで飾られた船に乗ってメディテレーニアンハーバーに登場します。

クリスマスの音楽とともに楽しむことができ、ワクワクする時間が過ごせます。

公演場所はメディテレーニアンハーバー。公演時間は約15分で1日2回です。

クリスマス感満載の東京ディズニーリゾート。行く人は防寒対策をしながら楽しんで。

（C）Disney

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ