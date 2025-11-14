【クリスマス】東京ディズニーランドのパレードが今年から新しくなった！かわいすぎるミッキーマウスたちは必見。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日から12月25日までの期間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中。
パーク内の装飾やパレード、フードの他にも、今の季節でしか入手できないグッズもたくさん登場しています。
今回の記事では、東京ディズニーランドのパレードを中心に紹介していきます。
めちゃカワすぎる新クリスマスパレード
東京ディズニーランドのパレードは10年ぶりに新しくなり、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を実施。
サンタクロースのトイファクトリーから生み出されたおもちゃたちと、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ゲストと楽しく遊ぶパレードです。
フロートはぜんぶで6つあり、サンタクロースが乗ったフロートから登場します。
このフロートには、プルートも乗っています。
そのあとにファイファー、フィドラー、プラクティカルが歩いてやってきます。
2つめのフロートは、乗り物をモチーフにしています。
車に乗ったジュディとニックが登場し、その後ろに飛行機に乗ったグーフィー、マックスの姿が。
さらに、その後ろにはスティッチとエンジェルが登場します。
たくさんのクリスマス・ティディベアが飾られた3つめのフロートに、ミッキーマウスとミニーマウスが乗っています。
このフロートの後ろ側にはピートも乗っていますよ。
積み木などが置かれた遊び場をモチーフにした4つめのフロートにはチップとデールがいます。
そして、さまざまな服が飾られた5つめのフロートには、ドナルドダックとデイジーダックが乗っています。
クララベル・カウとともに、愉快な演奏を披露するくるみ割り人形たちの音楽隊が登場。最後の6つめのフロートには、ホセ・キャリオカ、パンチートがいます。
また、後ろ側には、マリー、ベルリオーズ、トゥルーズも乗っています。
クリスマス感たっぷりの曲に合わせた、楽しい気分になれる新しいパレードは必見です。
公演場所はパレードルート。公演時間は約45分で1日1回です。
東京ディズニーシーではクリスマス・グリーティング
東京ディズニーシーのクリスマスでは、クリスマスの衣装に身を包んだミッキーマウスと仲間たちがサンタクロースと共にクリスマスのオーナメントで飾られた船に乗ってメディテレーニアンハーバーに登場します。
クリスマスの音楽とともに楽しむことができ、ワクワクする時間が過ごせます。
公演場所はメディテレーニアンハーバー。公演時間は約15分で1日2回です。
クリスマス感満載の東京ディズニーリゾート。行く人は防寒対策をしながら楽しんで。
