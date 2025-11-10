プーマがオッシュマンズの40周年を記念した「Mostro XC 」を発売　ブラウンスエードを使用

創業40周年を迎えたセレクトショップ「オッシュマンズ（OSHMAN'S）」が、「プーマ（PUMA）」のシューズ「Mostro XC 」の記念モデルを発売する。オッシュマンズの公式サイトと静岡 藤枝の靴屋「Magforlia」の公式インスタグラムで先行予約を受け付けており、11月15日からオッシュマンズの各店舗、プーマストア原宿 CAT STREET、大阪と公式オンラインストア、Magforliaで取り扱う。

Mostro XCは、1999年に登場した「Mostro」の派生モデルとして誕生。オリジナルの意匠を継承しつつ、よりアウトドアやトレイルの要素を取り入れた構造を採用し、スエード、テキスタイル、合成皮革などを組み合わせたアッパーと、耐久性の高いラバー＋TPUのソール構成で仕上げた。

記念モデルは、ディレクションをMagforliaの代表 山田隆也が担当。同氏が初めてオッシュマンズを訪れた1997年の記憶をもとに、「当時の店頭に並んでいてもおかしくない90年代感のあるアウトドアシューズ」をコンセプトにデザインした。アッパーにはブラウンスエードとブラックテキスタイルをベースに、プーマを象徴するフォームストリップには鮮やかなパープルを採用。Mostroならではのスパイク状アウトソールで仕上げた。シューズにはオレンジの替えシューレースが付属する。価格は1万9800円。

