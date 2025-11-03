peco、息子との“リンクコーデ”2ショットに反響「大きくなった」「そっくり」
【モデルプレス＝2025/11/03】タレントのpecoが11月2日、自身のInstagramを更新。長男との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
pecoは「今日は息子とTostalgic ClothingのDisney sports sweatshirt、わたしはグーフィー、息子はプルートでお出かけ」「息子は身長125cmくらいで140cm sizeを着ています」とつづり、親子ショットを投稿。笑顔でソファーに座るpecoが顔をスタンプで隠した長男を抱き寄せて、スウェットにデニムを合わせたお揃いのスタイリングを披露している。
この投稿にファンからは「親子そっくり」「リンクコーデが可愛すぎる」「息子さん大きくなった」「pecoちゃんのスタイルが素敵」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。
pecoとryuchellさんは2016年に結婚し、2018年に長男が誕生。2022年8月に“新しい形の家族”として離婚したことを発表。2023年にryuchellさんは急逝した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆peco、長男とおそろいコーデを披露
◆pecoの投稿に反響
