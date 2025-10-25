ブルージェイズの選手が使っていたミズノのグラブに注目

【MLB】Bジェイズ 11ー4 ドジャース（日本時間25日・トロント）

世界一を決める戦いで見つかった“日本製”が話題となっている。24日（日本時間25日）、ロジャーズセンターでブルージェイズとドジャースのワールドシリーズ（WS）第1戦が行われ、11-4でブルージェイズが勝利。熱戦が繰り広げられた中、ファンは選手が使っていたグラブに注目。「日本人としては、こういうの嬉しい」と喜んでいる。

ブルージェイズの三塁手、アーニー・クレメント内野手が左手にはめていたのはミズノのグラブ。今季157試合に出場した29歳は、野球ファンには親しみのある旧ロゴが刻まれたグラブでプレーしており、中継映像で発見した日本のファンは、“日本製”の使用を歓迎する声を届けた。

X（旧ツイッター）には「懐かしのビッグMや」「これは懐かしい！」「ほんま好き」「シブい」「好感持てるなぁ」「やっぱこれだよなあ」「こういうの見ると胸熱だな」「どこで手に入れた」「こういうのめっちゃ見たい」など、クレメントへの好感コメントが寄せられていた。

25日（同26日）に行われる第2戦もブルージェイズの本拠地で開催。ドジャース・大谷翔平投手の2戦連発、先発マウンドにあがる山本由伸投手に注目が集まるが、選手が愛用する道具にも注目して観戦してみてはどうだろうか。（Full-Count編集部）