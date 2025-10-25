ÆüËÜS¤Ç¤É¤è¤á¤¡¢ºå¿À±¦ÏÓ¤Ï¡Ö½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡È¿ôÃÍ¡É¤ËÁûÁ³¡ÖÎÎ°è±Û¤¨¤Æ¤ë¡×
ºå¿À¤ÎÂ¼¾å¤¬Åê¤¸¤¿Ä¶ÃÙµå¤Ë¤É¤è¤á¤
¢£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ ¡¼ ºå¿À¡Ê25Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»×¤ï¤ÌµåÂ®¤ËÊòµ¤¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤¬25Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×Âè1Àï¤ËÀèÈ¯¡£2²ó¤Ë59¥¥í¤ÎÃÙµå¤òÅê¤¸¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎÎ°èÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤¹w¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¡£¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2²ó2»à¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ËÒ¸¶ÂçÀ®ÆâÌî¼ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¡£Â¼¾å¤¬½éµå¤ËÁª¤ó¤Àµå¤Ï59¥¥í¤Î¡ÈÄ¶ÃÙµå¡É¤À¤Ã¤¿¡£»þ´Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄã¤á¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¡¢È½Äê¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡£µåÂ®¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¸åÊý¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Èµå¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï2µåÌÜ¤Î137¥¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤Ç¡¢ËÒ¸¶Âç¤ò¥Ü¥Æ¥Ü¥Æ¤Î»°¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ìó80¥¥í¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿¡ÈÅêµå½Ñ¡É¤Ç¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¡£½é²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤¦¤â°Ê¹ß¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂçÉñÂæ¤ÇÅê¤²¤¿Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¡Ö80¥¥í¤Î´ËµÞº¹¤ÏÀ¨¤¤¡ª¡×¡ÖÂ¼¾å¤ÎºîÀï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤è¤¯¤Þ¤¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Þ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¤Û¤¦¤¬Â¼¾å¤Î¥¹¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤è¤êÂ®¤¤¤Î¤«!?¡×¡Ö¥ß¥¹¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤éÂÇ¤Æ¤ë¤±¤É¥×¥í¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë