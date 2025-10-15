¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤ÈÂçÉ¾È½¡ª¡¡ÃæÄÅÀî¤ê¤¨¤Î¡Ò·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡Ó¡¡Á´ÂÎ±¿¡¦ÂÐ¿Í±¿¡¡10/15¡Á11/13
1998Ç¯¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×¡£°ÊÍè¡¢¡Ö¥º¥Ð¥ê¸À¤¤Åö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÆü¡¹¤ÎÆ»¤·¤ë¤Ù¤È¤·¤ÆÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤ò±Ô¤¯¸«È´¤¯¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤Î»Ø¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¡¢¼Ò²ñ¤È¤«¤«¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£À²¤ì¤ÎÆü¡¢ÆÞ¤ê¤ÎÆü¡¢±«¤ÎÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Î¹¥Ä´¡¢ÉÔÄ´¤Î¥ê¥º¥à¤âÅ·¤ÎÆ³¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ä¤ê¤Þ¤¹¡£±¿µ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¡¢Æü¡¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÃæÄÅÀîÎ®·¹¼ÐµÜÀê¤¤¤È¤Ï
¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ç¯¡¦À¸·îÆü¤ò¸Þ¹Ô¤È¶åÊý°Ì¤ËÊ¬Îà¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤¸¤¿9¼ïÎà¤Î·¹¼Ð¤ò¥·¥ó¥Ü¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤¬¶å¤Ä¤Î·¹¼ÐµÜ¡£¤³¤ì¤ËÃæ¹ñ¤Î¸ÅÅµ¡Ø°×·Ð¡Ù¤ò²ÃÌ£¤·¤¿¤Î¤¬ÃæÄÅÀîÎ®·¹¼ÐµÜ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ï¡©
À¸Ç¯¡Ê¥è¥³Îó¡¦T=ÂçÀµ¡¢S=¾¼ÏÂ¡¢H=Ê¿À®¡¿À¸Ç¯¤¬É½¤Ë¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÇÛÎó¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£T7¤ÏS2¤ÎÎó¤Ë¡¢H12¤ÏT8¤ÎÎó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë¤È¡¢À¸·îÆü¡Ê¥¿¥ÆÎó¡Ë¤Î¸ò¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ç¤¹¡£
Îã¡§¾¼ÏÂ43Ç¯10·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î·¹¼ÐµÜ¤Ï¡Ö´¥µÜ¡×
10·î15Æü¡Á11·î13Æü¤ÎÁ´ÂÎ±¿¡¦ÂÐ¿Í±¿
ÃæÄÅÀî¤ê¤¨¡Ê¤Ê¤«¤Ä¤¬¤ï¡¦¤ê¤¨¡Ë
Àê¤¤»Õ¡£1998Ç¯¤Ë¡Ö·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡×¤ò¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù¤ËÈ¯É½¡¢°ÊÍèÇ®Îõ¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¹¬¤»¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯·¹¼ÐµÜÀê¤¤¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¡Ö²»ÆÉ¤Ç¹¢¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²»Ìõ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÍÜÀ®¹ÖºÂ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÌ¸¤¬À²¤ì¡¢ÀÄ¶õ¤Ë¤Ê¤ë¡×³¨¡£10·î¤ÏÌ¸¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ÆÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤ÏµÈ¤Ç¡¢Âç¤¤¤ËÎÏ¤¬¤Ä¤¯¡£11·î¤ÏÌ¸¤¬¾Ã¤¨¤Æ»ë³¦ÎÉ¹¥¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¡£¹ÈÍÕ¤ò°¦¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤¯²á¤´¤·¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
¿Í¤È¤Î±ï¤¬¶¯¤¤»þ¤Ç¡¢1ÂÐ1¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×¹ÔÆ°¤Ç¤â¡»¡£½¸²ñ¤ä¥¯¥é¥¹²ñ¡¢OB¡¦OG²ñ¤Ê¤É¤Ø¤Ï½ÐÀÊ¤ò¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¿ÈÆâ¤Î¹Ô»ö¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¡£²ð¸î¤Ï·«¤êÊÖ¤·ÃúÇ«¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÏ¢·È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ï¼é¤ë¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö²ò¶ØÆü¡×¤Î³¨¡£10·î¤Ï¶ØÎÄ´ü´Ö¤Ê¤Î¤Ç¥ë¡¼¥ë¤ò¸Ç¤¯¼é¤ë¡£Â¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯°Õ»×¤ò´Ó¤¯»þ¡£²ò¶Ø¸å¤Î11·î¤Ï¡¢ÂÀ¤ÃÊ¢¤ÇÀ¶ÂùÊ»¤»ÆÝ¤à¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
10·î¤Ï¿Í¤Å¤¹ç¤¤¤¬°¤¯¤Æ¤â¤ä¤à¤Ê¤·¡£11·î¤ÏÊì¤Ê¤ëÂçÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ë¶òÃÔ¤â¼«ËýÏÃ¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤ÏÂç¤é¤«¤Ë¡£²ð¸î¤Ï¸øÅª¤ÊÏ¢Íí¤ä¼êÂ³¤¤ÏÁÇÁá¤¯¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¾Ã¶Ëºö¤¬µÈ¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö¥È¥Ó¥¦¥ª¤¬¶õÃæ¤Ë¤Ï¤Í¤ë¡×³¨¡£10·î¤Ï³¤¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤µû¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÌÜÎ©¤¿¤º²ºÊØ¤Ë¡£11·î¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¶õÃæ¤ØÈô¤Ö¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¯Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»Å»ö¤â¼«Ê¬Ëá¤¤âÁ´ÎÏÅêµå¤¹¤ë¡£
ÂÐ¿Í±¿
10·î¤Ï±¦¤ØÊï¤¨¤ÎÂÖÅÙ¤Ç¡£Áê¼ê¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¡»¡¢Í¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤ë¡£11·î¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë»þ¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤âOK¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤È»×¤Ã¤¿¤é»×¤¤ÀÚ¤êÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£ÌÂ¤¦¤Ê¡£²ÈÂ²¤È¤Ï±óÎ¸¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£²ð¸î¤Ï¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÁá¤¯´·¤ì¤ë¡£¶áÎÙ¤È¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö³¤½÷¡×¤Î³¨¡£³¤¤Î¹¬¤Ï³¤Äì¤Ë¤¢¤ê¡£¼«¤éÀø¤é¤Í¤Ð³ÍÊª¤ò¼è¤ì¤Ê¤¤¡¢¼ê´Ö²ËÀË¤·¤Þ¤ºÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡£¤ä¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÇÁá¤¯Ãå¼ê¡£
ÂÐ¿Í±¿
Ã¯¤È¤Ç¤â¤Ä¤¹ç¤¤¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤Ê¿Í¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¥«¥Ã¥È¡£°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é¿åÂ²´Û¤äµû»Ô¾ì¡¢º½ÉÍ¡¢Äà¶ñÅ¹¤Ê¤É³¤´ØÏ¢¤Î¾ì½ê¤¬µÈ¡£²ÈÂ²¤È¤ÏºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤ë¡£²ð¸î¤ÏËÞ¥ß¥¹¤òËÉ¤°¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÃ¸¡¹¤È¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡×³¨¡£ºÇ¸å¤ÎÄÉ¤¤¹þ¤ß¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤¬Íß¤·¤¤¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤äÌÜÉ¸¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ø¼ê¤¬ÆÏ¤¯°Å¼¨¡£¤·¤«¤âÇ¼ÆÀ¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¡£
ÂÐ¿Í±¿
¸øÊ¿¤Ë¤Ä¤¹ç¤¦¡£»þ´Ö¸·¼é¤Ç¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â2¼¡²ñ¤Ï¤Ê¤·¡£³Æ¼ïÂç²ñ¤ä½¸²ñ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ê¤ÉÂçÀª¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯¤ÈÂÐ¿Í±¿¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¤¢¤¦¤ó¤Î¸ÆµÛ¤Ç¡£²ð¸î¤ÏµÞ¤¬¤º¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤Ï¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖÀþÏ©¡×¤Î³¨¡£10·î¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ã¤Æ±ó¤¯¤Ø¡£´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤ä¿ä¤·³è¤Ê¤ÉÊÑ²½¤òµá¤á¡¢³èÈ¯¤ËÆ°¤³¤¦¡£°ìÅ¾¡¢11·î¤Ïµ¢Ï©¤æ¤¨¡¢¹ÔÆ°ÈÏ°Ï¤ò¾®¤µ¤¯¡£ÆÉ½ñ»°Ëæ¤Î¤è¤¦¤ËÀÅ¼ä¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¡£
ÂÐ¿Í±¿
10·î¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡£11·î¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¸òÎ®¤ò¡£¤½¤ì¤â¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤»¤º¡¢¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤á¤ë¡£²ÈÂ²¤È¤Ï²º¤ä¤«¡£²ð¸î¤ÏÊªÀÅ¤«¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤Ï´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡¢¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö»³¤Îµ¤¾Ý´ÑÂ¬½ê¡×¤Î³¨¡£10·î¤Ïµ¡ºà¤òÇØÉé¤Ã¤Æ°ìÊâ¤º¤ÄÅÐ¤ë¡£·îËö¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¹â½êÆñ½ê¤Ø¡¢µ¤¤òÄ¥¤Ã¤Æ²á¤´¤½¤¦¡£11·î¤Ï´ÑÂ¬½ê¤ÇÉ÷¸þ¤äÉ÷Â®¤òÂÎ´¶¤¹¤ë»þ¤æ¤¨¸Þ´¶¤ò±Ô¤¯¡£·Ý½Ñ¤Î½©¤òìÅÍß¤ËµÛ¼ý¡¢´¶À¤òËá¤³¤¦¡£
ÂÐ¿Í±¿
10·î¤ÏÁê¼ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¡£¾¯¤·ÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤ä¤à¤Ê¤·¡£11·î¤ÏÂÐÅù¤ËÀÜ¤¹¤ë¡£¸òÎ®¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÏÂ¤ä¤«¡£²ÈÂ²¤È¤ÏËÉºÒ¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ»þ¡¹Éü½¬¡¢³ÎÇ§¤ò¡£²ð¸î¤Ï¼ê½ç¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£¶áÎÙ¤È¤Ï²áÉÔÂ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡£
Á´ÂÎ±¿
¡ÖËß¤ÈÀµ·î¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×³¨¡£³èµ¤¤¢¤ê¡£¤Û¤«¤Î¿Í¤Î2ÇÜ½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂ¿Ë»¤ÇÅöÁ³¡£¤â¤·²Ë¤È´¶¤¸¤¿¤Ê¤é¤ä¤ë¤³¤È¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÃµ¤·¤Æ¡£¤Þ¤¿¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Í½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤·¤Æ¤âOK¡£Íý¶þ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡¢Æ°¤¤¤Æ¼Â´¶¤·¤ÆÆÀ¤ë¤³¤ÈÂ¿¤·¡£
ÂÐ¿Í±¿
ÁÇÄ¾¤Ë¡¢À®¤ê¹Ô¤¤ÇOK¡£À¼³Ý¤±¤·¤Æ¼þ¤ê¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢ÂçÀª¤Ç¹Ô¿Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£²ÈÂ²¤È¤Ï³°½Ð¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·×²è¤·¤Æ¡£²ð¸î¤ÏÀ¶·éÂè°ì¤Ë¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤¹¡£
Á´ÂÎ±¿
¡Ö¾´ýÈ×¡×¤Î³¨¡£1¤Ä¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤Ë¶ð¤Ï1¤Ä¡£¥·¥ó¥×¥ë¤À¤¬±ü¤Ï¿¼¤¯¡¢¾¡Éé¤ÎÂé¸ïÌ£¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤âº£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾®¤µ¤¯¶èÀÚ¤ê¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¡£½µ1²ó¤Þ¤È¤á¤Æ¤ä¤ë¤è¤ê¡¢ËèÆü10Ê¬¤Ç¤â¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤Æ¡¢¾¡¤Á¤òÄÏ¤ß¤Ë¤¤¤³¤¦¡£
ÂÐ¿Í±¿
¥Þ¥¹ÌÜ¤Î¤É¤³¤«¤Ë¾¡±ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÍê¤â¤·¤¤½õ¤Ã¿Í¤¬¤¤¤ë¡£10·î¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¡¢11·î¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£²ÈÂ²¤È¤Ï¿·Á¯¤ÊÏÃÂê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡£²ð¸î¤ÏÀèÃ¼µ»½Ñ¤ä¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¡£¶áÎÙ¤È¤ÏÌµÆñ¡£
