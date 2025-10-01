銀座コージーコーナー、2025年クリスマスケーキ予約開始 予約限定苺ケーキやアレルゲン対応も
銀座コージーコーナーが、2025年のクリスマスケーキ全20品の予約受付を10月1日から開始する。定番のデコレーションケーキから、個食タイプ、予約・数量限定のプレミアムケーキまで幅広いラインアップがそろった。
【写真】もふもふを再現？ かわいすぎ…コージコーナー「くまさんのチョコレートケーキ」
今年のテーマは「Fun Fun Christmas（ファンファンクリスマス）」。12月24日・25日が平日となることから、切らずにそのまま楽しめるアソートケーキやプチサイズのデコレーションケーキが充実している。人気商品「サンタ村のクリスマス」は、9個・12個のプチケーキでサンタたちのイブの様子を表現。絵本のように楽しめるコンセプトとなっている。
さらに予約限定商品として、15粒の苺を使った「たっぷり苺のデラックスクリスマス」や、熊本県産和栗を贅沢に使った「スペシャルモンブラン」、チョコ好きに向けた「ミロワールショコラ」なども登場。それぞれ500〜1500台の数量限定で提供され、特別感のあるクリスマスを演出する。
また、同社ではアレルギー対応にも配慮し、「小麦と卵と乳を使わないデコレーションケーキ」2種も予約制で用意。米粉や豆乳ホイップを使用し、アレルゲンを避けながらも美味しさを追求している。
10月1日からは、店頭で予約した人を対象に、数量限定のオリジナルクリスマスケーキ皿を1個予約ごとに1枚プレゼントする特典も実施。プレートはイラストレーター・いわにしまゆみが描き下ろしたデザインで、直径約18cmの陶器製。なお、この特典はネット予約は対象外となる。
予約は全国の生ケーキ取扱店（一部地域を除く）で受付。ネット予約は11月1日10時から、対象店舗でスタートする。いずれも受付は12月中旬までとなり、数量や受付期間は店舗ごとに異なるため、詳細は店頭または特設サイトで確認が必要となる。
