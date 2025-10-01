＜粘着質でキモい！＞「ウソつかれてる！」仲良し3人組に裏切り者？雲行きが怪しい…【第1話まんが】
私はナミ（30）。現在幼稚園児で年中の息子がいます。息子が年少のころに、とくに仲良くなったのがマイコ（29）とスミレ（30）。年齢も近いし家もご近所。3人で遊ぶことが多くなりました。私も息子も出かけたり人と会ったりすることが大好きで、毎日楽しい予定でいっぱいにしたい性格。基本的にはお誘いがあれば家の用事があっても後回しにして出かけてしまっていました。でも、その仲良しママ友3人組も、最近なにやら少し雲行きが怪しいのです。
私には、1年前から仲良くなったママ友が2人います。マイコとスミレです。子どもを公園で遊ばせる約束をしたり、遊びに出かけたり、たまにお迎えの前にランチをしたりと3人で過ごすことが多かったのです……が……。なんだか最近、マイコがスミレを嫌いなのかなと思う発言が増えたことが気になります。
基本的に遊びの企画はマイコがしてくれます。私は誘われたら多少忙しくても用事を後回しにして誘いにのる派。スミレは3回に1度ほど、私たちの誘いを断るという人です。マイコは基本的にお金がかかるような楽しい場所が好きです。私も先述したように誘われればOKのタイプだし、行ってしまえば楽しいので断りません。
「節約しないといけないからやめておく！」とてもまっとうな断り文句だと思います。
だってランチに誘ったわけですから、ランチ代がかかりますよね。
それなのに「ほかの人の飲み会には行っている！」とマイコは怒っています。
たとえば1か月のお小遣いが5000円だとして、飲み会で使いはたしてしまえばその他の誘いは全部断らないといけませんよね？
でもマイコはそうは思わないようです。節約しないといけないこと自体が嘘で、私たちと遊びたくないことが理由と判断したのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
私には、1年前から仲良くなったママ友が2人います。マイコとスミレです。子どもを公園で遊ばせる約束をしたり、遊びに出かけたり、たまにお迎えの前にランチをしたりと3人で過ごすことが多かったのです……が……。なんだか最近、マイコがスミレを嫌いなのかなと思う発言が増えたことが気になります。
基本的に遊びの企画はマイコがしてくれます。私は誘われたら多少忙しくても用事を後回しにして誘いにのる派。スミレは3回に1度ほど、私たちの誘いを断るという人です。マイコは基本的にお金がかかるような楽しい場所が好きです。私も先述したように誘われればOKのタイプだし、行ってしまえば楽しいので断りません。
「節約しないといけないからやめておく！」とてもまっとうな断り文句だと思います。
だってランチに誘ったわけですから、ランチ代がかかりますよね。
それなのに「ほかの人の飲み会には行っている！」とマイコは怒っています。
たとえば1か月のお小遣いが5000円だとして、飲み会で使いはたしてしまえばその他の誘いは全部断らないといけませんよね？
でもマイコはそうは思わないようです。節約しないといけないこと自体が嘘で、私たちと遊びたくないことが理由と判断したのではないでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙