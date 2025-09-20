¡ÔÅìµþ¡¦ÂÎ©¶è¡Õ¿Í¼Á¤Ê¤é¤Ì¡ÈÇ¼Á¡É¤Ç¸òºÝ½÷À¤ò18»þ´Ö¹´Â«¡¢¥Ç¡¼¥ÈÂå²ó¼ý¤òÌÜÏÀ¤ó¤À¡È¶âÈ±¥±¥ÁÃË¡É¤ÎÈÚ¹Ô
¡¡¤Ê¤ó¤È¤â¥±¥Á¤¯¤µ¤¤ÃæÇ¯ÃË¤À¡£¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¸òºÝÁê¼ê¤ÎA»Ò¤µ¤ó¡Ê40Âå¡Ë¤òÄ¹»þ´ÖÏ¢¤ì²ó¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£ÃÝ¤ÎÄÍ½ð¤¬9·î5Æü¡¢±ÄÍøÌÜÅªÎ¬¼è¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀ¾°Ë¶½¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¦¿ùËÜ½Ó¹ÍÆµ¿¼Ô¡Ê49¡Ë¡£ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¶âÈ±¾®ÂÀ¤ê¤Ç¡¢Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤â¼«Âð¼þÊÕ¤ò¥×¥é¥×¥é¤·¤Æ¤¤¤ëÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÎ©¶è¡ÈÇ¼Á¡É»ö·ï¡¢¶âÈ±¥±¥ÁÃË¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ö°¦¤ÎÁã¡×
»ô¤¤Ç¤ò¿Í¼Á¤Ê¤é¤Ì¡ÈÇ¼Á¡É¤Ë
¡¡¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¡È¥Ç¡¼¥ÈÂå²ó¼ý¼êË¡¡É¤ÏÁê¼ê¤Î¼å¤ß¤Ë¤Ä¤±¤³¤à¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö9·î4Æü¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ°ñ¾ë¸©ºß½»¤ÎA»Ò¤µ¤óÂð¤Ë²¡¤·¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡È»È¤Ã¤¿¥Ç¡¼¥ÈÈñÍÑ¤òÊÖ¤»¡É¤Ê¤É¤È¤¹¤ëÊÖ¶â¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Î»ô¤¤Ç¤ò¿Í¼Á¤Ê¤é¤Ì¡ÈÇ¼Á¡É¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤È°ì½ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤ËÀÑ¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤A»Ò¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ë¾è¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢Æ±Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¤«¤éÍâÆü¤Î¸á¸å2»þ¤´¤í¤Þ¤ÇÌó18»þ´ÖÏ¢¤ì²ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÂÎ©¶è¤Î¼«Âð¤ËÅþÃå¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿·Ù»¡´±¤¬¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¡£A»Ò¤µ¤ó¤Ï¿ÆÂ²¤Ë¡È½õ¤±¤Æ¡É¤Ê¤É¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤áÀè²ó¤ê¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¹¬¤¤¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ë¥±¥¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢
¡Ö¶âÁ¬´Ø·¸¤Ç¸ýÏÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÍý¤ä¤êÏ¢¤ìµî¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»ö·ïÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈµßµÞ¼ÖÁûÆ°¡É
¡¡¶á½ê¤Ë½»¤à80ÂåÃËÀ¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÌó1Ç¯Á°¡¢¿·ÃÛ¤Î°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»ý¤Á¼ç¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤¿¤áÄÂÂßÊª·ï¤Î¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯ÇÚ¤Î½÷À¤ÈÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿ùËÜ¤µ¤ó¤¬¤É¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤â¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¼Ö¤ÇÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê80ÂåÃËÀ½»Ì±¡Ë
¡¡»Å»ö¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢Æ±À³À¸³è¤ÏÅö½é¤Î¤¦¤Á¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶á½ê¤Î½÷À¤ÎÏÃ¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÉ×ÉØ¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¥Ù¥é¥ó¥À¤ËÀöÂõÊª¤ò´³¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤¤¤¬¤¤¤·¤¯²È»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¯¤è¤«¤Ç¡¢ÀÎ¤Ï¥®¥ã¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»÷¤¿¼ÔÆ±»Î¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÂµ¤¤Î¤»¤¤¤«³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤º¡¢¼å¡¹¤·¤¯Êâ¤¯¥³¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸¤¤ËÀÖ¤¤Éþ¤òÃå¤»¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤½¤í¤Ã¤Æ»¶Êâ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÃç¤Î¤è¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ì½ï¤ËÀö¼Ö¤·¤¿¤ê¡¢Èà½÷¤ò½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤»¤ÆÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ÎÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡ÊÊÌ¤Î½÷À½»Ì±¡Ë
¡¡Ê£¿ô¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Î¤ª¤è¤½1¤«·îÁ°¡¢ÍÆµ¿¼ÔÂð¤Ë2ÆüÏ¢Â³¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1²óÌÜ¤ÏÌëÃæ¤Ç¡¢2²óÌÜ¤ÏÆüÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡È¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ç¤¹¡É¤ÈµßµÞ¼Ö¤òÍ¶Æ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤Î¶ñ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë²È¤«¤éÃ¯¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò²È¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡ÈÁá¤¯¤·¤Æ¡É¤Ê¤É¤ÈµÞ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Ã¯¤âÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ï¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¾ö¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶á½ê¤Î½»Ì±¡Ë
¡¡Å¥¿ì¤·¤¿¿Í¤¬¥¿¥¯¥·¡¼Âå¤ï¤ê¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ê¤É¥â¥é¥ë¤Ê¤µßµÞÄÌÊó¤¬¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÇµßµÞ¼Ö¤¬ÌµÂÌ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤ë½»Ì±¤â¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â2²óÌÜ¤Ï¥Ñ¥È¥«¡¼¤ä¾ÃËÉ¼Ö¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×
¡¡ÊÌ¤Î¶áÎÙ½»Ì±¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤¢¤Î²È¤«¤é¤Ï¤È¤¤ª¤ê¡¢¿ùËÜ¤µ¤ó¤é¤·¤ÃËÀ¤¬¡È¥®¥ã¡¼¥Ã¡¢¥¦¡¼¥Ã¡¢¥ï¡¼¥Ã¡É¤Ê¤É¤È¶«¤ÖÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ÌëÃæ¤ÎÀä¶«¤Ë°ÂÌ²¤òË¸¤²¤é¤ì¤¿½»Ì±¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆµßµÞ¼ÖÁûÆ°¤Î¤¢¤È¡¢Èà½÷¤ÏÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±½»Ì±¡Ë
¡¡¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ËÌá¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ËèÆü¡¢¼«Ê¬¤ÇÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¡¢¼«Âð¸¼´ØÁ°¤Ë²òÂÎ¤·¤¿¥²¡¼¥à¥Á¥§¥¢¤äÆé¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÊüÃÖ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿A»Ò¤µ¤ó¤Î½êÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢·èÊÌ¤Î°Õ»Ö¤È¤â·ù¤¬¤é¤»¤È¤â¤È¤ì¤ë¡£
¡¡ÂáÊáÅöÆü¡¢ÂæÉ÷15¹æ¤ÎÀÜ¶á¤Ç·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ëÃæ¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤Ë·ã¤·¤¯Äñ¹³¤·¤¿¡£
¡ÖÂçÀ¼¤Ç¡È¤Ê¤ó¤Ç·Ù»¡¤¬Íè¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡¡½÷¤¬¸Æ¤ó¤À¤Î¤«¡ª¡É¤ÈÉÔ²÷´¶¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¼ê¾û¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤â´ÑÇ°¤»¤º¡¢Ï¢¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Îµ¼Ô¡Ë
¡¡ÂáÊá·à¤ò¸«¤¿Á°½Ð¤Î½÷À½»Ì±¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¿ùËÜ¤µ¤ó¤Ï¡È¡»¡»¤µ¡¼¤ó¡¢¡»¡»¤µ¡¼¤ó¡ª¡É¤È»Ñ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Èà½÷¤ÎÉÄ»ú¤ò7¡¢8²óÏ¢¸Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ùËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÈA»Ò¤µ¤ó¤Ï¤¹¤°°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢A»Ò¤µ¤ó¤Ë¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤ë¾Ú¸À¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ç¡¼¥ÈÂå¤ò²ó¼ý¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤¼A»Ò¤µ¤ó¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£°¦Ç¤ò¡È¿Í¼Á¡É¤Ë¼è¤Ã¤¿ÈÜÎô¤ÊÈÈ¹Ô¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À¡£