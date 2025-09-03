信じられないかもしれないけど、これ実は甘えてる顔。独特な表情に3.8万いいね！
【画像で確認】なにその表情…！ SNSで話題の愛猫の信じられない姿
動物が甘えてくるときの姿はかわいくて癒されるものですが、ときにはこちらが首をかしげてしまうような表情でアピールしてくることもあるようで…。
Xで話題を集めたとあるポストにも、まさに「甘えてきてる…んだよね…？」と思わず確認したくなるような猫ちゃんの写真が載せられていました。
飼い主であるちったん（@NYANMARUKE）さんが投稿したこちらのポストには「信じられない」「暑さでバテてる？」などのコメントが多数。
たしかにバテているようにも見えるな…と思いながら、飼い主さんの説明とコメントのギャップ、そして虚ろなおもちちゃんを順番に眺めて思わず笑ってしまいました♪
ポストへの反響をお伺いすると「笑ってもらえて良かったです（笑）」と教えてくださったちったんさん。印象的なコメントは「キメてるよね？（マタタビ）」とのことで、コメントを見たご家族も笑っていたそうです！
こちらから見るおもちちゃんにはコメントのような印象を受けますが、ちったんさんご家族からすると「そうか〜触ってほしいのかぁ」と思うような表情らしく、おもちちゃんとご家族、お互いの関係値の深さが伺えるようでとてもほっこりします♪
この後、たくさんワシャワシャと撫でられたとおっしゃっていたちったんさん。おもちちゃんも大満足だったでしょう。
おもちちゃんは元々野良猫だったところを、ちったんさんご家族に5年かけて保護されました。おもちちゃんは家族の一員となり、こうして幸せいっぱいに暮らしています。投稿されているポストの写真からはご家族に安心を感じている様子が伝わり、とても胸がいっぱいになりますね。
そんなおもちちゃんですが、保護されてからは撫でられることが大好きになったとのこと。この変化は予想外だったのでは？と思いちったんさんにお聞きすると「そうですね。かなり時間がかかると思いましたがこんなにも早く甘えん坊になるとは思ってなかったので本当に嬉しいです」とのお答えが。ご家族からの愛を一身に受けたのだろうなと想像するだけであたたかい気持ちになります…！
ちなみにちったんさんのポストには、おもちちゃん以外にもたくさんの猫ちゃんやワンちゃんの姿が…。ちったんさんいわく「猫9匹、犬1匹です」とのことで、かなりの大家族なのが伺えます。おもちちゃんはもちろん、おもちちゃんの娘猫である雑煮ちゃんも交えた毎日は、とても賑やかで楽しそうです。
「毎日毎日面白い事だらけで（笑）」そうおっしゃっているちったんさん。「#ねこかわいいね」のハッシュタグをつけて投稿されている写真から伝わる面白さに、こちらもクスッと笑ってしまいます♪
ちったんさんと猫ちゃんワンちゃんとの賑やかな暮らしが拝見できるXアカウント（@NYANMARUKE）は日々の癒しになること間違いなし！是非チェックしてみてくださいね。
文＝SI