ÅÚ²°ÂÀË±¤ÎÄ¶¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊóÎ®½Ð¤« ¡Ö¿ÍÀ¸¤¤¤í¤¤¤í¡Ä¡×¥¤¥ó¥¹¥¿°ÕÌ£¿¼Åê¹Æ¤Î¿¿Áê
¡¡½÷Í¥¡¦ÅÚ²°ÂÀË±¡Ê£³£°¡Ë¤Îà°ÕÌ£¿¼Åê¹Æá¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ²°¤Ï£²£°Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö»ä¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ç³ÎÇ§½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤·¿ÍÀ¸¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡Ä¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡££²£°Æü¸á¸å¤Ë¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òµ¡¼ïÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¡Ç½¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ê¤¬¤é¡¢£Ó£Î£Ó´ØÏ¢¤Çà¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î°ÂÁ´á¤ò¶¼¤«¤µ¤ì¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÊ¸¾Ï¡£ÅöÁ³¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢Åê¹Æ¤ÎÍýÍ³¤Ï£±£¹Æü¿¼Ìë¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥¥¹¥È¶¦Í¥¢¥×¥ê¤Î¡Ø£Ô£è£ò£å£á£ä£ó¡Ù¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Ç¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤¬Î®½Ð¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸³è¤ò±Ç¤·¤¿»Ñ¤ËàÎ¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¡©á¤È¤Î»ØÅ¦¤âÁê¼¡¤¤¤À¡££²£°Æü¤ÎÄ«¤Ë¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥º¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤´¤Èºï½ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÚ²°¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Î½ÐÍè»ö¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥ì¥Ã¥º¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¥á¥¿¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òºîÀ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÅÚ²°¤Ï£²£°Æü¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿Åê¹Æ¤Ç¡Ö»ä¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ïà¸ø¼°°Ê³°¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Ç¡¢àÎ¢¥¢¥«á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢£Ó£Î£Ó¤Î¾è¤Ã¼è¤êÈï³²¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÈÝÄê¡£ÅÚ²°ËÜ¿Í¤«¡¢¶Ë¤á¤Æ¿Æ¤·¤¤¿ÍÊª¤«¤éÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬¡Ä¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¥¹¥ì¥Ã¥º¤òÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢Èó¸ø³«¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç¤Ï¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚ²°¤µ¤ó¤é¼þ°Ï¤ÏÂç¹²¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÅÚ²°¤Ï¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¡½¡½¡£