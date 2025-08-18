福山雅治、フジテレビ問題めぐる自身の記事を報告・心境つづる 誹謗中傷など「くれぐれもお控えください」
歌手・俳優の福山雅治（56）が18日、自身の公式Xを更新し、同日発売・配信の「女性セブン」「女性セブンプラス」記事について伝えた。
【画像】福山雅治、フジテレビ問題めぐる「女性セブン」記事を報告・心境つづる
「激震スクープ」と称した記事では「フジ第三者委員会の調査“有力番組出演者”は福山雅治だった！」と報じ、福山自身がインタビューに応じている。
福山は「今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします。内容については以下のとおりです」とし、「フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、『きちんと回答すべきである』という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。詳細につきましては当該誌面をご確認ください」と説明。
その上で「齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております」と記し、「何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。ご理解のほどよろしくお願いいたします」と」つづった。
所属事務所のアミューズも所属事務所として18日に声明を発表。「ネット版の記事は一部の抜粋となっておりますが、雑誌版には本人のコメントの詳細が掲載されておりますので、そちらをご参照いただけますと幸いです」と伝え、「第三者委員会の報告書におかれましても注意喚起されていますが、マスメディアをはじめとする各位におかれましては、一連の問題における関係者に対し、詮索、特定、誹謗中傷などを行わないよう、当社からもお願い申し上げま」と呼びかけた。
■福山雅治 投稿全文
今回、女性セブンさんからの独占取材を受けさせていただいたことをご報告いたします。内容については以下のとおりです。
フジテレビさんが設置した第三者委員会からの質問に回答した経緯と、その報告書に記載されていた内容についての補足や説明です。第三者委員会の調査に対しては、「きちんと回答すべきである」という意向のもと協力いたしましたが、所属事務所とも慎重に協議を重ねてきた結果、関係者に対しての詮索、特定、誹謗中傷が発生する可能性を鑑み、自ら名乗り出るべきではないと考え、こちらからの発信は控えておりました。詳細につきましては当該誌面をご確認ください。齟齬や誤解の無いようインタビュー対応することにしました。不安やご心配をおかけしているファンの方には、大変心苦しく思っております。
何より、勇気を持って調査に協力された方々を傷つけるような特定作業や誹謗中傷行為はくれぐれもお控えください。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。福
