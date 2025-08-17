¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡¡¡Ö¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×ÈëÏÃ¡¡¹ßÈÄ¿½¤·½Ð¤Ë¥¿¥â¥ê¤Î°ì¸À¤Ï¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¦¿Í¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¤Í¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÄáÉÓ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î²ÆÎ¹2025¡×¡Ê¸å4¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¿¥â¥ê¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¥í¥±ÈÖÁÈ¡£º£Ç¯¤¬3²óÌÜ¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤¬Ëè²ó¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ¿Ê½Ð¸å¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯½ªÎ»¤·¡¢¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÄáÉÓ¡£¤½¤³¤Çµ¯»à²óÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤À¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¤ÎÉÒÏÓ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸Î¡¦²£ß·É·¤µ¤ó¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ²÷Âú¡£1987Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏÌ¾¤À¤¿¤ë¿Íµ¤¼Ô¤¬½Ð±é¤·¡¢Â´¶È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬½Ð±é¤È¤¤¤¦½Û´Ä¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤µ¤ó¤Þ¤â¼¤á¤Æ¡¢ÄáÂÀÏº¤µ¤ó¤â¼¤á¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡È²¶¤â¼¤á¤ë¡É¸À¤¦¤¿¤é¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬¡È¤¢¤ó¤¿¥À¥á¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¡¢»ß¤á¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡È²¿¤Ç¡©¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Æ¡¢¼ã¤¤»Ò¤¬½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤ó¤¿¤Ï¥À¥á¤À¤è¡£¤ä¤Ã¤È¤¤Ê¤è¡É¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥¿¥â¥ê¤¬°ú¤Î±¤á¤¿ÍýÍ³¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄáÉÓ¤Ï¡ÖÅìµþ¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È³ÎÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤³¤ì¤Ï¡É¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¡¢¿äÂ¬¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥â¥ê¤«¤é¤Ï´¶·ã¤Î°ì¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡È½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡É¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤³¤ì¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¸À¤¦¿Í¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ë¤Í¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ä¤Í¡£º£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤ÏÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë2014Ç¯¤Þ¤Ç¡¢27Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¡£¥¿¥â¥ê¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢´°Áö¤·¤¿¡£