¡ÚÂçÁêËÐ¡Û¼ãÎ´·ÊàºÇ¶¯Àâá¤òÊ¿¸Í³¤¤¬ÎÏÀâ¡Ö¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç¿á¤ÃÈô¤ó¤À¡×¡Ö¤â¤¦°ìµ¤¤ËÅÅ¼ÖÆ»¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î¸µ´ØÏÆË¥ÎÅç¡Ê£´£²¡Ë¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖË¥ÎÅç¤Î¤ªÁêËÐ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò£±£µÆü¤Ë¹¹¿·¡£»°Ìò·Ð¸³¼Ô¤ÎËëÆâÊ¿¸Í³¤¡Ê¶Àî¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö°ìÈÖ¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿ÎÏ»Î¤Ï¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Ê¿¸Í³¤¤Ï¡Ö¼ãÎ´·Ê´Ø¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´Éô°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²¿¤â¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¡Ê²áµî¤ÎÂÐÀï¤Î¤¦¤Á¡Ë£²²ó¤Ï¡¢¤â¤¦°ìµ¤¤ËÅÅ¼ÖÆ»¤Ç¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£Á´Éô¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¼èÁÈ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¡×¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¶¯¤µ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ë¥ÎÅç¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼èÁÈ¥Ù¥¹¥È£³¡×¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿¸Í³¤¤ÏÂç´Øµ®·Ê¾¡¡Ê¸½Ì«Àî¿ÆÊý¡Ë¡¢Âç´Ø¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤¿°ìÈÖ¤òµó¤²¤¿¸å¡¢£³¤ÄÌÜ¤Ë¡Ö¼ãÎ´·Ê´Ø¤È°ìÈÖºÇ½é¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿»þ¡Ê£²£°£²£´Ç¯Ì¾¸Å²°¾ì½ê¡Ë¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤³¤³¤Ç¤â¼ãÎ´·Ê¤È¤Î°ìÈÖ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¸Í³¤¤Ï¡Ö¡Ê¼ãÎ´·Ê¤¬¡Ë¥±¥¬¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËëÆâ¤Î²¼¤Î¤Ø¤ó¤ÇÂç¾¡¤Á¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¾®·ë¤Î»þ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö»Õ¾¢¡Ê¶Àî¿ÆÊý¡Ë¤«¤é¡Ê¼ãÎ´·Ê¤Ï¡Ëµ»½Ñ¤È¤«Á´Éô¾å¤À¤«¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢°ìµ¤¤Ë¡£¡Ê¼ãÎ´·Ê¤Î¡Ë¤ª¤Ã¤Ä¤±¤Ç¿á¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½Å¤µ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÂÎ³Ê¤â¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´°Á´¤ËÃ¦Ë¹¤·¤¿¡£