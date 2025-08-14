柏木由紀「肌荒れのおかげで稼げた」 すっぴん動画に「アイドルがこんなの出さないで！」と反発も大バズリ
AKB48の元メンバーで俳優の柏木由紀（34）が、13日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に登場。この日のテーマ「コンプレックス告白SP」を受けて、自身の肌荒れについて語った。
柏木は過去に自身のYouTubeチャンネルで公開した「すっぴんからのメイク動画」について触れ「アイドルがこんなの出さないで！」などの厳しいコメントが寄せられたと告白。だが、その動画は再生回数800万回超えと大ヒットし、柏木自身も「肌荒れのおかげでめっちゃお金稼げた」とまさかのポジティブ宣言で笑わせた。
これに対してMCのくりぃむしちゅー・上田晋也からは「いやらしいな！」と鋭くツッコミが入り、スタジオは拍手と笑いに包まれた。
