¡ØÌµ¿¦Å¾À¸¡ÙLucrea¤Ë¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹¤Î»Õ¾¢¡Ö¥í¥¥·¡¼¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡ÖLucrea (¥ë¥¯¥ê¥¢) Ìµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á ¥í¥¥·¡¼¡×(26,950±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£
2026Ç¯3·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖLucrea (¥ë¥¯¥ê¥¢) Ìµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á ¥í¥¥·¡¼¡×(26,950±ß)
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌµ¿¦Å¾À¸ ¡Á°ÛÀ¤³¦¹Ô¤Ã¤¿¤éËÜµ¤¤À¤¹¡Á¡Ù¤è¤ê¡¢¥ë¡¼¥Ç¥¦¥¹¤Î»Õ¾¢¡Ö¥í¥¥·¡¼¡¦¥ß¥°¥ë¥Ç¥£¥¢¡×¤¬Lucrea(¥ë¥¯¥ê¥¢)¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½éÅÐ¾ì¡£
‶¿å²¦µéËâ½Ñ»Õá¤Ç¤¢¤ë¥í¥¥·¡¼¤ò¥É¥¸¤Ã»Ò´¶°î¤ì¤ëÂ¤·Á¤Ç²Ä°¦¤¯É½¸½¡£ÂæºÂÉôÊ¬¤Ï¥í¥¥·¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¿åËâ½Ñ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢É¹¤«¤é¿å¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÉ½¸½¤òÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢¿å¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¥¤êÉÕ¤¤¤¿°áÁõ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤äºÝÎ©¤Ä¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¡¢¾ó¤Ë¤¤¤¿¤ë¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏ°î¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÂ¹¤Î¼ê/MF¥Ö¥Ã¥¯¥¹/¡ÖÌµ¿¦Å¾À¸¶¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
