ÌÀÆüÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ö½çÄ´¤Ê¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤±¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤À¡×º£µ¨ºÇÄ¹¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ê¤ë¤«
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀÆüÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ç3²ó1¥¢¥¦¥È3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç½éµå¤òÂª¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤Ï¹â¤¯ÂÇ¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Íª¡¹¤È³¤¤ËÃåÃÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÏÂÇµå¤¬µå¾ì³°¤Î³¤¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¡Ö¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¥Ò¥Ã¥È¡×¤¬Ì¾Êª¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¥«¥¦¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î¡È¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀï¤¦»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤«¤é9ÈÖ¤Þ¤ÇÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¢¤È1ÅÀÆÏ¤«¤º7-8¤ÇÀËÇÔ¡£¸½ºßº£µ¨ºÇÂ¿¤Î7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡Àï¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬5ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÀÆü¤ÏæÆÊ¿¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢(¥¨¥á¡¦)¥·¡¼¥Ï¥ó¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶·â¤Ç¤â¤¦°ìÃÊ¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢4»î¹ç¤ÇºÇÂç2¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«Áª¼ê¡£¡ÖÍ½Äê¤Ç¤Ï2¡Á3¥¤¥Ë¥ó¥°¡£½çÄ´¤Ê¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°¤¤¤±¤ë¤ÈÍýÁÛÅª¤À¡×¤È¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£