Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡È¿ÍÀ¸¤Î¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡É¤Ï¡Ö¡Ø¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¤Î¿¼Ìë°ìÈ¯ÌÜ¤Î»þ¡Ä¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê50ºÐ¡Ë¤¬¡¢3·î28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ø¥Ù¥ì¥±¡×¡ÊÅì³¤¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¿ÍÀ¸¤Î¥²¡¼¥È¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¤Î¿¼Ìë°ìÈ¯ÌÜ¤Î»þ¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥µ¥¤¥³¥í¤¬¡ËÏ»ÌÌÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¡ØÀé¸¶¡¢Àé¸¶¡¢Àé¸¶¡Ù¤Ã¤Æ»°Ï¢¥Á¥ã¥ó½Ð¤¿¤ó¤ä¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥¦¥Á¡¢»ÄÇ°¤Ê¥¢¥Ë¥¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê·»¤ÎÀé¸¶¡Ë¤»¤¤¤¸¤ÎÏÃ¤ò3¥¿¥Æ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤«¤Ê¡£¤È¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï29¤È¤«30¤È¤«¡×¤È¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö²¶¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤é¤Ê¤¤ÏÃ¡Ù¤Î¿¼Ìë°ìÈ¯ÌÜ¤Î»þ¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê¥µ¥¤¥³¥í¤¬¡ËÏ»ÌÌÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡£¡ØÀé¸¶¡¢Àé¸¶¡¢Àé¸¶¡Ù¤Ã¤Æ»°Ï¢¥Á¥ã¥ó½Ð¤¿¤ó¤ä¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¥¦¥Á¡¢»ÄÇ°¤Ê¥¢¥Ë¥¤¬¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ê·»¤ÎÀé¸¶¡Ë¤»¤¤¤¸¤ÎÏÃ¤ò3¥¿¥Æ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤«¤Ê¡£¤È¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤Ï29¤È¤«30¤È¤«¡×¤È¡¢20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¤³¤È¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£