¹ñ¸ò¾Ê¥Ö¥Á¥®¥ì!?¡ÖÂ¾¼Ö¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤¹¤è!!¡×Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡Ö²Æ¥¿¥¤¥ä¡õ¥Á¥§¡¼¥óÌµ¤·¡×¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¡Ä¡Ö´Æºº¤Î¤¦¤¨¹ÔÀ¯½èÊ¬¡×¤Î²ÄÇ½À¤â Ä¹Ìî¤Î¹ñÆ»19¹æ
Áê¼¡¤°¥¹¥¿¥Ã¥¯È¯À¸¡¡¹ñ¸ò¾Ê¤â¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ë
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ÃæÉôÃÏÊýÀ°È÷¶É Æ»Ï©Éô¤Ï2025Ç¯3·î6Æü¡¢¸ø¼°SNS¤ò¹¹¿·¡£
¡¡
¡¡ÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿4ÆüÍ¼Êý¤Ë¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤ÇÂç·¿¼Ö¤¬Åß¥¿¥¤¥ä¤â¥Á¥§¡¼¥ó¤âÈóÁõÃå¤ÇÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶¯¤¯Ãí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢±ö¿¬»ÔÆâ¤Î¹ñÆ»19¹æ¤Ç¤¹¡£Í¼Êý17»þ¤´¤í¡¢1Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²Æ¥¿¥¤¥ä¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤Ä¤±¤º¤ËÀãÆ»¤òÁö¹Ô¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¸åÊý¼ÖÎ¾¤â¤É¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤Ã¡Ä¤³¤ì¤¬¡Ö²Æ¥¿¥¤¥ä¡õ¥Á¥§¡¼¥ó³§Ìµ¡×Î©¤Á±ýÀ¸¥È¥é¥Ã¥¯¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤³¤ÎÂÚÎ±¤Ï2»þ´ÖÈ¾¤â¤Ä¤Å¤¡¢19»þÈ¾¤´¤í¤Ë½üÀã¼Ö¤Îºî¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ü´°Î»¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö¶É¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥¿¥¤¥ä¤Ç¤ÎÀãÆ»Áö¹Ô¤Ï´í¸±¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹!!¡×¤È¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¡¼¥¯ÉÕ¤¤Î°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¶¯¤¤¸ýÄ´¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡ÖÅßÍÑ¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¡¢¥Á¥§¡¼¥ó¤Î·È¹Ô¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅßÆ»¤ÎÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤è¤¦²þ¤á¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö1Âæ¤Î¡ØÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤«¤é¡¢Àã¤ÎÃæÁö¹Ô¤·¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤·¡¢²¿½½Âæ¡¢²¿É´Âæ¤Î¼Ö¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÁ´¥¿¥¤¥ä¤ò¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÈñÍÑÊ¬¤¯¤é¤¤¤ÎÈ³¶â¼è¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ä¨¤ê¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£Ç¯¤ÎÂçÀã¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢¹ñ¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¡ÖÀãÆ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ°¼Á¤ÊÎ©¤Á±ýÀ¸¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´Æºº¤Ç»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹Ö¤¸¤¿Á¼ÃÖ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ä°ìÈÌ¼Ö¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ï¡ÖÆ»Ï©¸òÄÌË¡»Ü¹ÔºÙÂ§¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀãÆ»¡¦Åà·ëÏ©ÌÌ¤òÌ¤ÂÐºö¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ê¤É¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¡Ö¸ø°Â°Ñ°÷²ñ½å¼é»ö¹à°ãÈ¿¡×¤È¤·¤ÆÈ¿Â§¶â¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡ÊÉáÄÌ¼Ö¤Ç6000±ß¡Ë¡£
¡¡µ¨Àá³°¤ì¤ÎÃÈµ¤¤äÂç´¨ÇÈ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Àº£Ç¯¤ÎÅß¡£ÎãÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ÏÅßÆ»ÂÐºö¤ò¶¯¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡Ö²Æ¥¿¥¤¥äÎ©¤Á±ýÀ¸¡×¤Ï¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æ±Æü¤Ë¤Ï¹ñÆ»18¹æ¤Î±°É¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥«¡¼¤¬²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¤·¤¿¤Þ¤Þ¡Ö¾è¤ê¼Î¤Æ¡×¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢2·î25Æü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¡¦¿·³ã¸©¶¤Î»°¹ñÆ½¤ÇEV¥»¥À¥ó¤¬²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë19Æü¤Ë¤â´Ø±ÛÆ»¤Ç¹ñ»º¹âµéSUV¤¬²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ8Æü¤Ë¤â¡¢»³¸ý¸©¤Î¹ñÆ»2¹æ¤ÇÂç·¿¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤¬²Æ¥¿¥¤¥ä¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥¯¡£¤³¤Î»þ¤ÏÂÚÎ±¤¬¡ÖÄ¹¤µ5km¡×¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Ï¤äÆ»Ï©´ÉÍý¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥È¥Û¥Û¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë²Æ¥¿¥¤¥ä¼Ö¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤âÅÜ¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¡ÖÈ¿Â§¶â¤À¤±¤Ï¤Ì¤ë¤¹¤®¡×¡Ö°û¼ò±¿Å¾ÊÂ¤ß¤Ë¸·È³¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£