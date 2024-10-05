¡Ö²¿Ê¬¤¢¤ë!?¡×¡Ö2Ê¬¼è¤ë¡×¡¡ÎÞ¤Î±§º´Èþµ®»Ë¡¢·àÅªÃÆÀ¸¤ó¤À¼ç¿³¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¡Ä2G¤Ç¡Ö¼ç¿Í¸ø¤À¤È¡×
±§º´Èþ¤Ï¸åÈ¾AT¤Ë2¥´¡¼¥ë¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï10·î5Æü¡¢J1¥ê¡¼¥°Âè33Àá¤ÇËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ2-1¤Ç·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW±§º´Èþµ®»Ë¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë2¥´¡¼¥ë¡£´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¡¢¼ÇÀ¸¤ËÆÍ¤ÃÉú¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤ÏÎÞ¤ò¤³¤é¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«¤é¤ò¡Ö¼ç¿Í¸ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î¤¨¡¢¥Á¡¼¥à10»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤ò嚙¤ß¤·¤á¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¤³¤ì¤¬±§º´Èþµ®»Ë¡£¤³¤ì¤¬¥¨¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤¬GÂçºå¤¬¸Ø¤ë»êÊõ¤À¡£±§º´Èþ¼«¿È¤¬PK¤òÄÀ¤á¤Æº£µ¨10¥´¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¤Î¤¬¸åÈ¾49Ê¬¡£¡Ö¤¢¤È²¿Ê¬¤¢¤ë!?¡×¡£ÇØÈÖ¹æ7¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¿Í¤Î¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥Ï¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥ë¥¢¥¤¥ì¼ç¿³¤ËÌä¤¦¤¿¡£¡Ö2Ê¬¼è¤ë¡×¡£³Î¿®¤·¤¿¡£¤Þ¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È¡£
¡¡MF»³ÅÄ¹¯ÂÀ¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿±§º´Èþ¤¬1¿Í¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ø¡£Áê¼êDF¤¬Íè¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Ä¤«¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤¹¤«¡¢ÂÇ¤Ä¤«¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤¹¤«¡×¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£GÂçºå¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î»×¤¤¤òÆÍ¤»É¤¹¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£ÎÞ¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ´¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤Ä¤«¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤¹¤«¤È¸À¤¦¤»¤á¤®¹ç¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤Ç5¡¢6²ó¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤¿·ë²Ì¡¢¤³¤ì¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¡£Æ¬¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â¿´¤Ï¤¹¤´¤¯¹²¤Æ¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×
¡¡¸«¶Ë¤á¤¿·ë²Ì¤ÎÁªÂò¡£ÎäÀÅ¤À¤±¤ÉÎäÀÅ¤Ç¤Ê¤¤±§º´Èþ¤¬¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁÉ¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£2016Ç¯5·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÀï¡£Á°È¾¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±½ªÎ»´ÖºÝ¤ËFW¥¢¥Ç¥ß¥¦¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾21Ê¬¡¢Åö»þ¤ÎÂç¹õÃìMF±óÆ£ÊÝ¿Î¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµó¤²¤¿¡£ÎäÀÅÄÀÃå¤Ê±óÆ£¤¬ÄÁ¤·¤¯¥´¡¼¥ëÎ¢¤òÀú¤ê¡¢¹·¤ë´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÇòÀ±¤¬µó¤²¤é¤ì¤º¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1»î¹ç¡¢2019Ç¯5·î18Æü¤Î¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀï¡¢¡ÈÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤À¡£¸åÈ¾10Ê¬¤ËMFÁÒÅÄ½©¤¬ÃÆ´Ý±¦Â¥ß¥É¥ëÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤È½©¤¯¤ó¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¡¢º£Æü¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î½Å¤¤¶õµ¤¤¬ÃÆ¤±¤ë½Ö´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤òËÜÅö¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡5¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Æ±¤¸¤¯ÅÓÃæ¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿35ºÐ¤ÎÁÒÅÄ¤È¡¢32ºÐ¤Î±§º´Èþ¡£¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó2¿Í¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡Á°È¾¤Ë¤ÏGÂçºå¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚFWÇò°æÍÛÅÍ¤¬ÀèÀ©ÃÆ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¼ç¿Í¸ø¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÇò°æ¤Ë¡Ë¥Û¥ó¥â¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÇò°æ¤â¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡£¤¿¤À¤½¤ì°Ê¾å¤Ë²¶¤¬»ý¤Á²á¤®¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ÎÁ°¤ÇÀèÇÚ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ì¤Ç10Àï¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤«¤Ã¤¿¥È¥ó¥Í¥ë¤ò¤è¤¦¤ä¤¯È´¤±¤¿¡£±§º´Èþ¼«¿È¤âº£µ¨11¥´¡¼¥ë¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢2015Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î2·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤¿¤ÀËþÂ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¶ì¤·¤µ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò±§º´Èþ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃµ¤·Â³¤±¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë