¡Ö¤ä¤±¤É¤Îº¯¡¢À¸¤ÃÏ¹ö¡×¿ÍÁ°¤Ç³°¤»¤Ì¼êÂÞ¡¡µþ¥¢¥Ë¸øÈ½¤Ç¼Ò°÷
¡¡36¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2019Ç¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÊü²Ð»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÄÍÕ¿¿»ÊÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤ÎÂè20²ó¸øÈ½¤¬4Æü¡¢µþÅÔÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Éé½ý¤·¤¿½¾¶È°÷¤é4¿Í¤¬Ë¡Äî¤Ç°Õ¸«ÄÄ½Ò¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤±¤É¤Îº¯¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê°ìÀ¸¡¢À¸¤ÃÏ¹ö¤Ç¤¹¡×¡£½ÅÅÙ¤Î¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿20Âå¤Î½÷À¼Ò°÷¤Ï²á¹ó¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÈáÄË¤Ê»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»ö·ï¤ÎÆü¡¢»ä¤ÎÎ¾¼ê¤ÏÆÍÁ³¡¢ÀÖ¹õ¤¤Æù¤Î²ô¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£Ë¡Äî¤Ç¤Ä¤¤¤¿¤Æ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿½÷À¤ÏÎÞÀ¼¤ÇÄÄ½Ò¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¼Ò¤Î´õË¾¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ2Ç¯ÌÜ¡£ºî²èÃ´Åö¤È¤·¤ÆËèÆü¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ö·ï¤ÇÎ¾¼ê¤ä´é¤Ê¤É¾åÈ¾¿È¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ë½Å¤¤¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¸å¤ËÊñÂÓ¤ò¼è¤ë¤È¡¢Î¾¼ê¤ÏÊÑ¿§¤·¤Æ¤¿¤À¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±ôÉ®¤¹¤é»ý¤Æ¤º¡¢¡ÖÌ´¤À¤È»×¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡3Ç¯¤ËµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¡£¼ê¤Ë´¬¤«¤ì¤¿ÊñÂÓ¤Ï¤¹¤°¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÄË¤¤¡×¤È¶«¤Ó¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢µ¤Æ»¤ÎÇ®½ý¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¡£¼êÂÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï¿ÍÁ°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¼êÂÞ¤ò³°¤·¤Æ¼ê¤òÀö¤¦¤È¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤¿¡£¡Ö½õ¤«¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤È¤¹¤é»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¾¯¤·¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¸µ¤ÎÉô½ð¤ËÌá¤Ã¤Æºî²èºî¶È¤Ë·È¤ï¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢Èï¹ð¤Ø¤ÎÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Îµ²±¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¯»Ä¤ë¡£±ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¼¼Æâ¤«¤éÁë¤Ë¿¤Ó¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼ê¡¢ÈáÌÄ¡¢¤¦¤á¤À¼¡£¡ÖÇ®¤¯¡¢ÄË¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤¬¾Æ¤±¤ë´¶³Ð¤ò°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤¿Æ±´ü¤äÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤òÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÁÊ¤¨¡¢Èï¹ð¤Ë¤Ï¡Ö»à¤ò¤â¤Ã¤Æ½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯Éé½ý¤·¤¿30ÂåÃËÀ¼Ò°÷¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ä¥ë¥Í¡×¤Î¥·¥Ê¥ê¥ªºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£Èï¹ð¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¾®Àâ¤òÅðÍÑ¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ëºîÉÊ¤À¡£ÃËÀ¤ÏË¡Äî¤Ç¡ÖÃ¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¡¢¡Ö¾¡¼ê¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤Ç36¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤³¤È¤ò¿´¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÁï¡¢ÆîÍÛ»Ò¡Û