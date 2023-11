オーストラリア、クイーンズランド州南部に位置するサンシャインコーストで撮影された、ニシキヘビと樹上性有袋類ポッサムの動画が注目を集めている。ニシキヘビはポッサムの頭に噛みついているのだが、とんだハプニングに見舞われたようだ。豪ニュースメディア『News.com.au』が伝えた。

Xユーザー「Jason8V92TA」さんが11月28日、板張りの2階ベランダ部分からぶら下がるコースタルカーペットパイソン(以下、ニシキヘビ)の動画を投稿したところ、大きな反響があった。

動画のニシキヘビは、大型のネコほどの大きさのコモン・ブラッシュテイル・ポッサム(以下、ポッサム)の頭にかぶりついてぶら下がっており、体をねじりながら獲物を引き上げていく。

そしてポッサムの首元に巻き付きながら1メートルほど引っ張り上げるが、重すぎたのかせっかくの獲物を落としてしまうのだった。

しかしながらニシキヘビはその後、微動だにせずにぶら下がっているポッサムをすぐに取り戻すことなく上昇を始め、動画はここで終わっている。

なおこの動画について、サンシャインコーストを拠点に活動するスネークキャッチャーのダニエル・バストラさん(Daniel Busstra)は、次のように解説した。

「ニシキヘビはきっと、板張りの上で寝ていたポッサムのニオイを嗅ぎつけて、ここぞとばかり襲いかかったのでしょう。そしてポッサムに巻き付いて締め付けていたところ、バランスを崩してしまったのではないでしょうか。」

「動画のヘビであれば、歯が約90〜100本あり、あのくらいの大きさのポッサムなら通常、問題なく口でくわえていることができるはずです。獲物を捕らえる時、ヘビはしっかりと噛みつくからです。」

「ヘビは間違いなく、ポッサムを2階に引き上げようとしていましたが、獲物が重すぎてバランスを崩してしまい、結局は無駄な努力に終わりました。」

「ヘビは当時、体を伸ばしすぎて、尻尾の先端だけで体を支えていたのです。せめて体の半分を板に巻き付けていれば引き上げることはできたでしょうが、あの時は放すしかなかったのでしょうね。」

さらにダニエルさんは、ヘビの行動に詳しい専門家に「ニシキヘビは獲物を仕留める際に邪魔が入ると、殺した獲物を食べることはない」と聞いたことがあるそうで、「あのヘビは落ちたポッサムをそのままにして去った」と信じているという。

ちなみにこの動画には、「これは怖い」「最初はポッサムではなくネコかと思った」「さすがオーストラリア」「これだからヘビは嫌い」「撮影しないで、ポッサムを助けてあげて欲しかった」「母なる自然。人間が手を出すべきではないよ」といったコメントが寄せられた。

そしてダニエルさんも、「この動画を嫌悪する人がいるかもしれませんが、これこそが健全な生態系です。自然とは時に残酷なものですが、健全な生態系を維持するためにはとても重要なことなのです」と語り、動物たちが互いに食物連鎖でつながっていることを強調した。

クイーンズランド州の「スネークキャッチャー・ブリスベン(Snake Catchers Brisbane)」のウェブサイトによると、コースタルカーペットニシキヘビの体長は平均2.1メートルで、大きいものでは3メートルを超え、最大では4.2メートルという記録があるそうだ。またネズミやポッサム、爬虫類、鳥、カエルなどを食べるという。

サンシャインコーストでは2020年にも、2メートルを超える巨大なニシキヘビがポッサムを襲う様子が捉えられており、ニシキヘビは当時、約1時間をかけてポッサムを丸呑みしたという。

画像は『Jason8V92TA 2023年11月28日付X』『7NEWS.com.au 2020年5月13日付「Snake in Queensland found devouring large possum while dangling from roof」(Credit: Caters News)』『Justine Latton 2019年6月15日付Facebook「Possum-eating spider! Taken by my husband at a Mt Field lodge.」』『The Sun 2022年10月25日付「GRIM FIND Granny vanishes after popping out into woods for a walk… what cops found was truly horrifying」(Credit: ViralPress)』『NewsFirst Prime 2023年7月24日付X「Visuals of a snake gobbling up another snake in Mysuru have gone viral.」』のスクリーンショット、『Mail NewsTV 2023年6月10日公開 YouTube「Gruesome moment a dog walker films a python turning a wallaby into dinner and says the sight……」』のサムネイル(TechinsightJapan編集部 A.C.)