2021年6月21日に、『ガールズ・メディア・スタディーズ』という書籍が北樹出版から刊行された。この書籍は、「ガールズ」(この語に完全に対応する日本語はないが、「女の子たち」「女性たち」といった意味で、必ずしも物理的年齢としての「若さ」に拘泥するものではない)とメディアとの関係性を考えるための教科書として執筆され、女の子たちのメディアにおける表象と実践についてのさまざまな論考が集められている。

筆者はその中の第4章「メイドカフェ店員のSNSブランディング――アイデンティティの維持管理という時間外労働」で、メイドカフェ店員が普段SNSとどのように付き合い、それを運用しているのかについて論じた。

私たちの多くは、現在、日々SNSで自分のことを提示しながら生きている。仕事用の(もしくは仕事用にも用いている)SNSを、24時間365日更新し続けなければならないような、SNSに追い立てられる感覚に陥っている人も多いだろう。

筆者は普段、メイドカフェでの労働経験について研究を行っている。そこで、メイドカフェ店員がSNSとどのように付き合っているのかについて考察することにより、現代における無賃・時間外の「SNS労働」とも呼べる労働の現状の一端を明らかにしようとした。ここでは、その内容の一部を紹介したい。

メイドカフェとはどんな場所か

まず、「メイドカフェ」とはどのような場所であるかがイメージできない読者のために、簡単にメイドカフェの起源や歴史について触れておきたい。

メイドカフェの発祥は、1998年の東京キャラクターショーで開催された企画カフェであるとされている。この企画カフェは、ファミリーレストランの女性店員との恋愛ゲームである『Pia❤︎キャロットへようこそ!!』をテーマにしたもので、カフェ店員は同ゲームに登場する女性店員の制服を着て働いていた。

その後、その流れを継いで、2000年に元祖コスプレ喫茶「カフェ・ド・コスパ」が日本で初の常設店として誕生した。「カフェ・ド・コスパ」は2001年にリニューアルし、「キュアメイドカフェ」と名前を変え、制服がメイド服に統一されるようになった。これが元祖メイドカフェであり、いまでも営業を行っている。

2005年には、インターネット上の匿名掲示板2ちゃんねるへの書き込みをもとにした恋愛小説『電車男』の中でメイドカフェが取り上げられ、「萌え」という言葉がユーキャン新語・流行語大賞を受賞し、秋葉原ブーム、メイドカフェブームが到来した。メイドカフェのマスメディアへの露出や、秋葉原に関する著書の出版が多く見られたのも、この時期である。それにより、メイドカフェを訪れる観光客も増加したと考えられる。

その後、メイドカフェはメディアに登場することは少なくなったが、主にいわゆる「常連」客に支えられ、じっくりと成長を遂げてきた。具体的には、メイドカフェに多様性が生まれ、さまざまなコンセプトや営業スタイルの店舗が登場するようになってきた。

秋葉原の街並み〔PHOTO〕iStock

また、メイドカフェの派生として、忍者カフェや男装カフェなど、メイドとは異なるモチーフをコンセプトとしたカフェも誕生し、「コンセプトカフェ」と呼ばれるようになった。さらに、秋葉原のみならず、全国各地にメイドカフェ・コンセプトカフェが広がり、特に大阪の日本橋や名古屋の大須といった地域にはある程度密集して存在するようになった。

そのような多様化した状況がある中で、「メイドカフェ」を適切に定義するのはたいへん難しい。一番の問題は、店舗によって営業スタイルがさまざまであることだ。にぎやかなBGMが流れ、ステージでライブやイベントが行われたり、「萌え」が前面に押し出されていたりするようなエンターテインメント性の高いメイドカフェもあれば、落ち着いた雰囲気の、一見一般的な喫茶店とあまり変わらない、多くの場合は紅茶が美味しい、クラシカルタイプと呼ばれるメイドカフェもある。

また近年、主にメイドカフェの隣接領域である「コンセプトカフェ」では(「メイドカフェ」と「コンセプトカフェ」の線引きはたいへん複雑な上、現状では定説も存在しないため、本稿ではいったん措く)、ガールズバーに近い形式も増えており、メイドやキャストのオリジナルカクテルがメニューとして存在していたり、客がメイドやキャストにドリンクを奢ることができるシステムがあったりする場合もある。

店員が「商品化」される

よって、「メイドカフェ」を一意的に定義するのは難しい。ただし、メイドカフェを一般の飲食店と比べた時にはいくつかの特徴がある。その中でも大きいものとして、通常の飲食店よりも店員個人がフィーチャーされ、場合によっては「商品」化されているという点があるだろう。

どういうことか。メイドカフェでは、ほとんどの場合、各店員が固有のメイド名を有する。それにより、客は各メイドのことを店員という無名の存在としてではなく、「○○さん」という固有名を持った存在として認識する。

そして、多くのメイドカフェでは、通常の飲食店業務に加えて、コミュニケーション業務とでもいうべき業務が生じる。たとえば、店舗によっては、メニューの中に「チェキ撮影」がある場合がある。そのメニューを注文すれば、客はメイドと2ショットチェキを撮影できる。撮影したチェキに、その場でメイドがペンで「落書き」をし、簡単なメッセージを入れてくれることもある。こうした手順の中で、客はメイドをほぼ独占して話せる時間を得られる。

〔PHOTO〕iStock

こうしたコミュニケーションに関わるメニューの記載がない店舗の場合にも、多くの店舗ではメイドの手が空いている時には、客と会話をするなどしてコミュニケーションを取ることが推奨される風潮がある(中にはコミュニケーションをあえて積極的には取らないスタンスの店舗もある)。

多くのメイドカフェでこうしたコミュニケーションが重んじられることから、常連客の中には「推し」のメイドを作り、その特定のメイドとのコミュニケーションを主目的としてメイドカフェに通う人もいる(もちろんアイドルで言う「箱推し」のように、特定の推しを作らず、店舗の雰囲気や所属メイド全体の雰囲気が好きで通う人もいる)。

そうなると、メイドカフェの店員であるメイドは、アイドルなどと同じように、SNSを使って自分自身のパーソナリティを発信したり、客と交流したりする必要が出てくる。これは、SNSを用いたアイデンティティの管理・維持が労働と密接な関係をもっているということだ。英文学者の河野真太郎は、このことを「アイデンティティの労働」*1と呼んでいる。

河野がいう「アイデンティティの労働」とは、賃金が発生する労働時間ではない余暇時間にも、SNS を通じてコミュニケーション能力などの人格的能力を磨き、ネットワーキングし、そこで培われ維持管理されたアイデンティティを再び賃金労働に投入することが求められているという意味だ。

このような事象は一般に広くみられるが、メイドカフェでの労働の場合には、(SNS上のコミュニケーションそれ自体では)賃金は発生しないものの、こうしたSNSにおける活動自体が実際の「仕事」の一環としてとらえられている。

SNSに追い立てられる

では、メイドカフェ店員は仕事の一環としてSNS を運用するにあたって、 実際に何に気を配り、何に苦労しているのだろうか。『ガールズ・メディア・スタディーズ』では、インタビューデータをもとに、三つの論点を出したが、本稿ではその論点のうち一つを紹介したい。書籍では他の論点二つも論じているほか、実際のインタビューデータを文字起こしして掲載しているので、関心を持っていただけた場合はぜひご参照いただきたい。

インタビューデータでは、メイドカフェで働いている人や働いた経験がある人から、Twitterは結局時間外労働であることや、つねに「Twitterやらなきゃな」「更新しなきゃな」とSNSに追い立てられる感覚があることが語られた。これは、業務時間外にも、メイドとしてのアイデンティティを維持するために、無賃のSNS 労働に従事する必要があることを意味している。

この点について、エイミー・シールズ・ドブソン(Amy Shields Dobson)がPostfeminist Digital Cultures*2において提唱する、ポストフェミニズム状況(*)におけるメディアを通した「自己表象」(self-representation)の概念を参照して考えたい。

*大まかに言えば、フェミニズムがある程度浸透したのちに、(実態はどうあれ)「フェミニズムは終わった(達成された)」「フェミニズムなんてもういらない」といった言説が充満するようになった社会状況のこと。そこでは、フェミニズムが求めてきた「ジェンダー平等」が達成されたということにされ、女性が「個人として」競争的な社会を生き抜いていくことが求められる傾向にある。

ドブソンの「自己表象」と近しい概念として、アーヴィング・ゴッフマン(Erving Goffman)の「日常生活における自己呈示」(The Presentation of Self in Everyday Life)*3がある。「自己呈示」とは、相互行為のなかで自分がどういう人物であるかを相手に示すことである。この概念は、アイデンティティの構築管理の過程を説明するために参照されてきた。

自己呈示は、対面状況下で、日常的に、あまり意識されない中で行われる。それに対してドブソンが用いる「自己表象」(self-representation)は、メディアにおける自己の表象を指しており、より意識的に行うこと、自己再帰的であること(自分自身を意識的に対象化し、反省的視点に立って自己を再構築していくこと)が求められているという。

ドブソンの言う「自己表象」について、他にもいくつか特徴を挙げよう。まず、ドブソンによれば、自己表象には「自分のためにやっている」という暗示的または明示的な主張があり、行為主体的で、自覚的で、真正な自己著述性が前提となっている。少し言葉が堅くなってしまったが、具体的に言えば、たとえばSNSの個人プロフィールは、個人的な使用のために作られた、自分で選んだ「本物の」、そして単一の安定したアイデンティティを示すものであると思われている、ということだ。

SNS投稿は「自己表現」?

それから、ドブソンによれば、ソーシャル・メディアでの自己表象は、通常、商業的・ 政治的な目的よりも、本質的に動機づけられた自己表現や社交性を目的として行われると見なされているという。

ドブソンは、ポストフェミニズム時代のデジタル文化では、「選択と行為主体性」が生活(人生)、アイデンティティ、メディア実践を理解するための支配的な枠組みになっていると述べている。これまた難しい印象だが、たとえば、SNSにおいて、投稿にどのような文章や写真を掲載するかは、女性が主体的に自分の意思で選択しているとみなされているということだ。

さらにドブソンは、こうしたオンラインSNSのプロフィールには、その人の実際の身体や、オフラインの日常生活におけるアイデンティティと人づきあいの輪が、時に強制的に結びつけられるという。

現在ではアイデンティティは断片的なもの、複数化の必要があるもの(単一ではなく、多面的なもの)として広く理解されるようになってきているが、ソーシャル・メディアの技術はひとつのアカウントに一貫した単一のアイデンティティを固定し、縛りつけるのだ。

SNSでの「無賃労働」

以上のようなメディアにおける「自己表象」の特性から、メイドカフェにおけるメイドのSNS利用について次のようなことがいえる。

まず、メイドのSNS利用はあくまでも仕事の一環であり、基本的には「営業」という商業的な目的をもって行われているが、それはソーシャル・メディアの特性により、しばしば自発的な自己表現としてとらえられる。

また、彼女たちがSNS投稿を通して示しているアイデンティティは、「本物の」単一のアイデンティティであり、オフラインでの姿、たとえばメイドカフェにおいて客の前で見せている姿と同一のものだとみなされがちである。

こうした状況の中で、メイドは、自分自身のパーソナリティやアイデンティティを商品とし、その商品の維持管理やメンテナンス、さらには商品の営業まで自ら行わねばならない。そのために、SNS利用という名の時間外の無賃労働が要求されている。

アイデンティティ維持のためには、SNS上での「定期的なメンテナンスと作業」*4を行わねばならず、24時間365日ずっと、無賃のSNS労働と無関係ではいられないのだ。これは「アイデンティティの労働」の究極系だと言えるだろう。

ただし、彼女たちはSNS による客とのコミュニケーションを通して、時に喜びを感じたり、「承認」されたと感じたと語ることもある。これは、メディア、とくにSNSを通した女性の可視化によるエンパワメントの両義性をよく表している。

『ガールズ・メディア・スタディーズ』では、この他にもさまざまな事例から、女の子たちとメディアとの複雑な関係性が描き出されている。

たとえば、映画における女性ヒーローの表象とポストフェミニズムやセレブリティ・フェミニズムとの複雑な関係性についてや、「援助交際」に代表される女子高生ブームの背後にあったフェミニスト的な偽装を伴う「理解による支配」という新たな形の男性性の表出についてや、男性優位的な場であるとされるストリートダンスの場において独自の抵抗戦略を編み出し交渉実践を行うBガールたちについて、ファッションメディアの変遷と新たなファッションメディアとしてのInstagramの実際の使われ方についてなどが論じられている。

多彩なジャンルが取り上げられている上、そのどれもが骨太な議論を提供しているため、メディアとジェンダーについて考える上で手元に置いておくと役に立つ一冊になっている。ぜひ手にとってみていただきたい。

*1 河野真太郎,2017,『戦う姫、働く少女』堀之内出版,p.86

*2 Amy Shields Dobson, 2015, Postfeminist Digital Cultures: Femininity, Social Media and Self-representation, New York: Palgrave Macmillan.

*3 Erving Goffman, 1969, The Presentation of Self in Everyday Life, London: Allen Lane.(石黒毅訳,1974,『行為と演技――日常生活における自己呈示』誠信書房.)

*4 Amy Shields Dobson, 2015, Postfeminist Digital Cultures: Femininity, Social Media and Self-representation, New York: Palgrave Macmillan, p.47