スターバックスコーヒーは2021年4月14日から、日本上陸25周年を記念したスペシャル限定グッズを全国の店舗およびオンラインストアで販売します(※一部店舗を除く)。

25周年ロゴをデザインした18種類

スタバが1996年に東京銀座で、北米以外初の海外マーケットとして日本1号店を開業してから、今年で25周年を迎えます。

この大事な節目を祝うために、スタバは25周年記念グッズを販売します。4月14日から登場する第1弾は、ナチュラルなグリーンを採用したデザインです。

アイテムには、25周年の特別ロゴに加え、フラペチーノ、マグカップ、ミルクカップ、ドーナツ、スコーン、ベアリスタ、エプロンなど、スタバにまつわるさまざまなモチーフが描かれています。

ラインアップも充実。日頃から好評のタンブラー、スノーグローブ、マグカップ、ステンレスボトル、ベアリスタなど全18種類が登場します。

写真4の「カーブドステンレスボトルスターバックスルーツ355ml」(4290円)や写真中央の「ベアリスタ25YEARS」(3630円)など、コレクター心をくすぐる商品ばかりです。

そのうち、レッド・グリーン・イエロー3色展開の「コレクダブルスタッキングマグ355ml」(各2200円)はオンラインストア限定品です。

なお、4月14日のみ、1商品につき、1人は1個まで購入できます。

これから、それぞれコンセプトが異なる第2弾、第3弾も登場するので、楽しみですね。

スタバ25周年のさまざまな取り組み

2021年は、米国・シアトルのパイクプレイスマーケットで、スターバックスが産声を上げてから節目となる、ブランド創業50年を記念する年でもあります。

次なる未来に向けた大切なシーズンとして、スタバは、「The Power of Coffee. The Power of Connection.」をテーマに、4月14日〜8月末を3つのフェーズに分けて、アニバーサリー企画を展開していきます。

4月14日〜5月下旬は、「ルーツであるコーヒーとつながる」のフェーズ。新しい時代のコーヒーの新しい楽しみ方を新たな商品やコンテンツを通じて提案していくとのこと。

5月下旬〜7月中旬は、フェーズ2「地域・地元とつながる」。これまでの全国各地での利用に感謝し、地元の個性を活かし、地元の人たちとともに楽しめる企画を用意するといいます。

7月中旬〜8月末は、フェーズ3「サステナブルな未来とつながる」。スタバらしいサステナビリティの考えを表現するユニークな商品やサービスを用意し、地球にも人にも嬉しい活動を展開していくといいます。