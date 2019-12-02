¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù´ñÀ×¤ÎºÇ¿·0´¬¡ª¡¡6¤Ä¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë50Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÈ¯¸«!?
¡¡¥É¥é¤¨¤â¤ó50¼þÇ¯¤Ë¡¢´ñÀ×¤ÎÈ¯´©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó Âè0´¬¡Ù¡ÊÆ£»Ò¡¦FÉÔÆóÍº/¾®³Ø´Û¡Ë¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤«¤é½ÅÈÇ¤¬¤«¤«¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ç¡¢½ñÅ¹¤Ç¤âÇä¤êÀÚ¤ì¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤³¤ì¤Ïµã¤±¤ë¡Ä¡ª ¥É¥é¤¨¤â¤óÁÏºî¤ÎÉñÂæÎ¢¼ÂÏ¿¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤óÊª¸ì¡ÙÆÉ¤ß¤É¤³¤í¡Ú5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ë¤Ï6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿!!¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×ÈÇ¤ÎÂè0´¬¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç°é¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤ÎÀ¤Âå¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÅÅ»Ò½ñÀÒÈÇ¤è¤ê¤â»æÇÞÂÎ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¤Û¤¦¤ËÃíÊ¸¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¤¦¤Ê¤º¤±¤ëÏÃ¤À¡£
¡¡¾¼ÏÂ40Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÉ®¼Ô¤â¡¢ÅöÁ³¡Ö¤½¤ì¤ÏÆÉ¤Þ¤Ë¤ã¤Ê¤é¤ó¡×¤ÈÈ¯ÇäÆü¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÍÄ»ù»ï¤È³ØÇ¯»ï¤ÈÀµ·î¤È
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤è¤¤¤³¡Ù¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¡Ø¾®³Ø°ìÇ¯À¸¡Ù¡Ø¾®³ØÆóÇ¯À¸¡Ù¡Ø¾®³Ø»°Ç¯À¸¡Ù¡Ø¾®³Ø»ÍÇ¯À¸¡Ù¤Î1970Ç¯1·î¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢6¤Ä¤ÎÂè1ÏÃ¤À¡£
¡¡¤³¤Î¼ê¤ÎÍÄÇ¯»ï¤ä³ØÇ¯»ï¤Ï¡ÖÇ¯ÅÙ¡×¤ÇÏ¢ºÜ¤âÊÑ¤ï¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ï1·î¹æ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢6ºîÉÊ¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¥À¥é¥À¥é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÓÂÀ¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¸½¤ì¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¤¼¤ÒËÜÊÔ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¤É¤Î¤Î¤ÓÂÀ¤â¡¢´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤«¤é¸½¤ì¤ëÀÄ¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ö¤Ò¤¤À¤·¤«¤é ¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ ¤¤â¤Á¤ï¤ë¤¤¤ä¡×¡Ê¡Ø¤è¤¤¤³¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Ò¤¤À¤·¤«¤é ¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤ß¤¬ ¤ï¤ë¤¤¡×¡Ê¡ØÍÄÃÕ±à¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ï¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤Î¤¿¤á¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂ¹¤ÎÂ¹¡¦¥»¥ï¥·¤¯¤ó¤Î¸½ºß¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Ë¡¢¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÌÜÉÕÌò¡×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥À¥á¤Ê¤ªÁ°¤Î¤»¤¤¤ÇÌ¤Íè¤Çº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢º£¤òÊÑ¤¨¤í¤è¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤À¤«¤é¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ø¤ÎÂÖÅÙ¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¯¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ù¤ó¤ê¤Ê¤â¤Î¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤Ð¤«¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¯¤¹¤ê¤À¤±¤¬¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê¡Ø¾®³Ø»ÍÇ¯À¸¡ÙÈÇ¤ÎÂè2ÏÃ¤è¤ê¡Ë
¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆ»¶ñ¡×¤â¸ÇÍ¤ÎÌ¾Á°¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤»¤º¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅÏ¤¹¤Î¤Ç¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾®¤µ¤ÊÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢¾¯¡¹Æñ²ò¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥®¥ã¥°¥Þ¥ó¥¬¤é¤·¤¯¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤¬¼«Ê¬¤ÎÇ¤Ì³¤è¤ê¡Ö¤É¤é¤ä¤¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤É¤³¤«´Ö¤¬È´¤±¤¿¡¢¤Ë¤¯¤á¤Ê¤¤¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¢£¤Î¤Ó²È50Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â!?
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÂè1´¬¤Î¡Ø¾®»Í¡ÙÈÇ¤ÎÂè1ÏÃ¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿·È¯¸«¤À¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥³¥Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢p.62¤Î¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤ÎÌ¤Íè¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Î2Ëç¤á¤Î¼Ì¿¿¡£
1988Ç¯ Éã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤°¡Ê¤Î¤ÓÂÀ¤È¥Ñ¥Ñ¡Ü¼Ò°÷¤¬¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ç´¥ÇÕ¡Ë
¡¡¤Ê¤ó¤È¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤Ê¥Ü¥ó¥Ü¥ó¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡À¤³¦Ãæ¤ÇÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Æ¤ó¤È¤¦Ãî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Âè1´¬¤ÎÂè1ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¾®³Ø»ÍÇ¯À¸¡ÙÈÇ¤ÎÂè1ÏÃ¤ò²ÃÉ®½¤Àµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Âè1´¬¤Î16¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆ±¤¸¥³¥Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä
1988Ç¯ ¤·¤å¤¦¤·¤ç¤¯¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Ç²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë
¡¡¤È¤¢¤ë¡£1988Ç¯¤Ï¥Ð¥Ö¥ë¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢µ¯¶È¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Î¤¢¤ëÏÃ¤À¤¬¡¢²þÊÑ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ç¡¢ÍýÍ³¤Ï¡Ö¤Î¤ÓÂÀ¤ÏÌ¤Íè¤Ç¼ºÇÔ¤Ä¤Å¤¡×¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¼Ì¿¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ÖÂç³ØÆþ»î¤é¤¯¤À¤¤¤Ê¤°¤µ¤á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡Ö1993Ç¯ ²ñ¼Ò´Ý¤ä¤±µÇ°¡×¡Ö1995Ç¯ ²ñ¼Ò¤Ä¤Ö¤ì¼Ú¶â¼è¤ê¤ª¤·¤«¤±µÇ°¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÂ¤Ù¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÉã¿Æ¤Î²ñ¼Ò¤ò¤Ä¤°¡×¤À¤È¡¢¤½¤³¤À¤±¡Ö²Ú¤ä¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎµÇ°Æü¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¤À¡£
¡¡½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÃæÎ®²ÈÄí¤Î»Ò¡×¤À¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥ÍÉ×´ó¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¾®³Ø´Û¤Î¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Âè1´¬¤ÎÂè1ÏÃ¤Î»î¤·ÆÉ¤ß¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Èæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¥µ¥Ã¤ÈÆÉ¤ó¤À¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¯¸«¤ä¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤óÂè0´¬¡Ù¡£6¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¤ÎÏ¢ºÜÍ½¹ð¥«¥Ã¥È¡×¤ä¡¢Æ£»ÒÉÔÆóÍºÀèÀ¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤óÃÂÀ¸¡Ù¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÂè0´¬¤È¤¤¤¦½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²òÀâÊ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¥É¥é¤¨¤â¤ó¤Î¡Ö¼ê¼ó¤ÈÂ¼ó¤Î¿§¡×¤ò¡ÖÈ©¿§¡×¤ÈÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£È©¿§¤ÎÄêµÁ¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æµ×¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾®¤µ¤ÊÆÉ¼Ô¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÂè0´¬¤Ë¤Ï¡¢¹¥¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤É½¸½¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£½ÅÈÇ°Ê¹ß¤Ç½¤Àµ¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¡£
¡¡ÎáÏÂ¸µÇ¯¤ËÂè0´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿´ñÀ×¤È¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀ×¤ò¡¢Å·¹ñ¤ÎÆ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍºÀèÀ¸¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡£
Ê¸¡á¿åÆ«¥Þ¥³¥È