藤子不二雄（A）の大人気漫画4作品のキャラクターをラインナップした「藤子不二雄（A）キャラクターズ ならぶんです。」が2024年3月第4週から全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップや玩具売り場などに設置されたガシャポン自販機シリーズに順次登場する（※（A）は「○」の中に「A」が正しい表記）。＞＞＞「藤子不二雄（A）キャラクターズ ならぶんです。」のラインナップを見る（画像10点）藤子不二雄（A）は日本の漫画