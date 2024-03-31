森永乳業の人気アイスブランド「ピノ」シリーズに、『ドラえもん』パッケージが数量限定で4月8日から登場。オリジナルピック、レアパッケージ、ピノガチャといったワクワクする仕掛けや、「ピノ」史上初のどら焼き味にも注目だ！＞＞＞「ピノ×ドラえもん」オリジナルピック、「アソート」パッケージデザインなどをチェック！（写真5点）ブランド「ピノ （ドラえもんパッケージ）」ではひみつ道具がいっぱいちりばめられた3種のデ