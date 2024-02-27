漫画家の藤子・F・不二雄さんの生誕90周年を記念し、人気キャラクター達をモチーフとした「ドリームトミカ 藤子・F・不二雄生誕90周年記念コレクション」（全6種※種類は選べない。価格：880円／税込）が、2024年4月中旬に発売される。「ドリームトミカ」シリーズ(※) から発売が決定した「ドリームトミカ 藤子・F・不二雄生誕90周年記念コレクション」は、「ドラえもん」をはじめ数多くの名作を残した藤子・F・不二雄先生の人気キ