N¹ñ¡¦Î©²ÖÅÞ¼ó¤Î¡ÈµñÈÝ¡ÉÄ¾¸À¤¦¤±¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤â¡×
¡¡NHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤¬¼õ¿®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤¿¤á¤ËNHK¤ÎÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢·ÀÌó¤Ï·ë¤ó¤Ç¤â¼õ¿®ÎÁ¤Ï»ÙÊ§¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8Æü¤ÎÎ©²ÖÅÞ¼ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëNHK¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÆü14»þ¤ËÎ©²ÖÅÞ¼ó¤¬½Ð¸þ¤¼õ¿®·ÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤òÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤òÀÁµá¤·¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËÜÆü14»þ¤ËÎ©²ÖÅÞ¼ó¤¬½Ð¸þ¤¼õ¿®·ÀÌó½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë»ÙÊ§¤¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ÀÌó¤òÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼õ¿®ÎÁ¤òÀÁµá¤·¡¢¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£