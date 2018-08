豪州Aリーグの強豪メルボルン・ビクトリーに加入した本田圭佑。早ければ21日には国内カップ戦で公式戦デビューの可能性もある。そしてほぼ同時に発表されたのが、カンボジア代表のGM、つまり実質的な監督就任だった。現役選手と代表監督、前例のない”二足のわらじ”はうまくいくのか。豪州サッカーを追いかける現地の識者たちが、本音で本田への期待を語った。(取材・文:植松久隆)

8月17日、抜けるような青空の下、本田圭佑が本格的に始動した。身にまとったメルボルン・ビクトリーのチームカラーのネイビーも良く似合う。監督やスタッフとも英語で積極的にコミュニケーションを図る姿は、現地からの映像を通して見ても、その自信と余裕が伝わってくるようだ。

気になる本田の実戦デビューは、最速で21日に行われるFFAカップ(編注:日本の天皇杯に似たオーストラリアサッカー連盟主催の国内カップ戦)のラウンド16、APIAライカート(豪州2部相当)との試合になる。メルボルン・ビクトリーのケビン・マスカット監督が「その可能性を否定することはない」とほのめかしたように、豪州に到着してわずか1週間ながら、本田がいきなり起用されてもおかしくない。

18日、同じAリーグのセントラルコース・マリナーズの練習に参加するため、ウサイン・ボルトがシドニー空港に降り立った。そのボルトに豪州メディアの注目が移ったことで、本田フィーバーは一段落した。

今回、本田のメルボルン・ビクトリー入団発表の前後のタイミングで、今まで交流のある豪州サッカーを伝える現地のフットボールライターや有識者が、日本代表MFのAリーグ参戦をいったいどのように捉えたのかを探るべく以下の5つの質問を送って、回答を依頼した。その後、本田の「カンボジア代表監督兼任」が発表されたので、そのことについても追加で尋ねた。

そして、コンタクトした人々の過半数にあたる4名から期日までに有効回答をもらった。必ずしも大きなサンプル数ではないが、いずれも豪州のフットボールを愛し、長く見守ってきた人物ばかりで、豪州のメディアや有識者が、今回のことをどう捉えているかのイメージを伝えるには充分だろう。

(1)本田がAリーグでプレーすることになっての感想、そして何を期待するか

(2)本田はどのポジションで起用されるべきか

(3)本田は、オーストラリアサッカー連盟(FFA)も資金を供出する「ゲスト・マーキー」に相応しいと思うか

(4)本田獲得のメリットとデメリット

(5)本田の「カンボジア代表監督兼任」について、どう思うか(追加質問)

「デル・ピエロ以来ではAリーグ最高の補強」

最初に本田が豪州にやってくることへの全般的な感想を問うた。その答えは、その感じ方の若干の温度差はあれど、予想通り「歓迎」一色。

自身が熱心なメルボルン・ビクトリーのサポーターでもある豪州有数のアジアサッカー通ライターのポール・ウィリアムズ氏の回答は「ビクトリー、そして、アジアサッカーの大ファンとして『夢がかなった』気分。これまで度々、本田の獲得をAリーグのクラブに促したりしてきたけども、正直それが現実となる日が来るとは思ってもいなかった」と熱烈な歓迎の言葉が並んでいた。

「ビクトリーファンならば、喜んで当然」という人もいるだろうし、他の回答も紹介しておく。日本で数年暮らした経験もありJリーグ通として知られるコラムニストのマイク・タッカーマン氏も、「間違いなくデル・ピエロ以来ではAリーグ最高の補強」と答え、今最もアクティブなフットボール・ジャーナリストの1人でもある『AFP通信』のヴィンス・ルガリ記者も「デル・ピエロと同等とは言えないが、現時点のAリーグが望みうる最高の人選」と語った。いずれも比較の対象として、同胞の小野伸二ではなく、2012年から2014年にかけてシドニーFCでプレーしたアレッサンドロ・デル・ピエロの名前を出したことも興味深い。

では、本田にいったい何を期待するのか。漠然とした質問ながら、最もボリュームのある回答が戻ってきたのはこの問いだった。

ルガリ氏は「本田の参戦で観客動員や視聴率にどんな影響が出るか楽しみ。フットボールをある程度知る人は、スタジアムに足を運ぶかテレビ観戦のいずれかでも彼が何をやってのけるかを観たいと思うはず」と目に見えた形でのリーグへの貢献が表れると期待する。

ウィリアムズ氏は「豪州は、サッカー界も含めて、これまで少しアジアとのかかわりを軽視するところがあった、ときには変な優越感を持ったり。今回、リーグの顔として日本人選手である本田を打ち出すことは、Aリーグの非常に意義深い進歩の象徴となる」と、サッカー界だけに留まらない好影響が起きる可能性を示唆する。

最後にご登場を願った、熱狂的な浦和レッズサポーターでもあり、カンボジアを始めとしたアジアでのコーチングを経験してきたライアン・スティール氏は、「本田はアジアでその輝かしいキャリアによって高い名声を得ている最も知名度の高い選手。その彼がAリーグに来るとなれば、クラブやFFAは日本を始めとしたアジア各地のファンと緊密な関係を築き、マーケティング面での恩恵を得るチャンスがある」と経済的波及効果まで踏み込んで語った。

「Aリーグで『無双』しても驚かない」

タッカーマン氏は、本田にはキャリアを得て身に着けた「自信」があると言う。「本田のキャリアで特筆すべきは、常に新しい環境でチャレンジして自ら切り拓いてきたこと。そのキャリアを通じての経験があるからこそ、本田は豪州挑戦そのものでは、何も思い悩むことはないはず」と、その活躍を保証する。

実際のピッチでの活躍はどうかと問うと、4人のうち3人が、メキシコでの活躍を引き合いに出して答えた。揃って、数々の“本田△”の実現を予想している。

「本田は多くのことを期待されてピッチに立つが、特にチームとして求められるのは実際にゴールを決めること。メキシコでのシーズンを良い形で終えることができたので、メルボルンのファンも同じことを期待できる」(ウィリアムズ氏)

「安定した高いクオリティが期待できるはず。メキシコ、ワールドカップと良い状態で戦ってきているし、いきなりAリーグで『無双』しても驚かない」(ルガリ氏)

「パチューカ在籍時にやったのと同じ仕事ぶりを期待したい。ここ豪州では、そのポジションもあってアシストにより重点が置かれるだろうが、それでも本田のゴールはリーグ戦のハイライト映像で何度も取り上げられるはず」(スティール氏)

(2)は、本田の起用法に関しての質問だ。

ウィリアムズ氏は「昨季のベストプレーヤーだった左ウィングのリロイ・ジョージの退団を考えると、本田は左ワイドのポジションで試される可能性が高い。ただ、普段は右だし、それが合うかはじっくり見極める必要がある」と指摘。

これにルガリ氏も「あまり日本代表ではやってないかもしれないが、左利きだし、ジョージの抜けたポジションに入るのが一番スムーズ。でも、監督は本田をストライカーの後ろで使いたいだろうし、彼が前線ならどこでもできることで沢山オプションがあるというのは、監督にとっては嬉しい悩み」と同調する。

タッカーマン氏は、より具体的に中盤での起用を推す。

「ボールにできる限り多く触れられる中盤で起用すべき。チーム得点王のベサルト・ベリーシャ(現サンフレッチェ広島)を放出したことで、前目の仕事を要求されることも考えられるが、中盤でのプレーメーカーとしての役割を演ずることになる」

ちなみに、これらの回答は、一部で本田がボランチでのプレーを希望してマスカット監督に直談判したとの報道が出る前のものだから、なかなかの達観と言える。

「現実的にはあと10人の本田が必要」

質問(3)では、Aリーグの勧進元であるFFAと『FOXスポーツ』とが共に賄うファンドが使われることで実現した今回の契約について、本田は果たして「ゲスト・マーキー」での獲得に相応しいのかを聞いてみた。

その答えは、「分かり切ったことを聞くなよ」と言われんばかりに異口同音で同じだった。

「本田は、ゲスト・マーキーに他にはいないほどにうってつけの存在。世界的な知名度があり、豪州のサッカーファンのほぼすべてが日本代表での彼の存在の大きさを知っている。世界的な実績という意味ではデル・ピエロには劣るが、それでもクラブとリーグにとって素晴らしいマーキーなのは間違いない」(ウィリアムズ氏)

ルガリ氏に至っては「間違いなく相応しい。彼はビッククラブでプレーしてきた。豪州の最大のライバル・日本のエースで、ワールドカップで3大会連続のゴールを記録している。アジアのマーケットにも強くアピールできるし、彼はマーキーとして完璧だ」と、日頃のシニカルなツィートからは信じられないほどの絶賛ぶりである。

質問(4)で、「本田獲得のメリットとデメリットを挙げてほしい」と聞いたのは、正直、誤った。

ルガリには、「メリットは、もう他で答えてる通り!」と指摘されて、平身低頭。そのルガリは「デメリットは本当に思いつかないんだよ! 290万豪ドル(約2億3000万円)の年棒だって妥当、いや、彼ほどのキャリアの選手なら手ごろ感もあるくらい」とデメリットに関してもシンプルな回答を寄せてくれた。

唯一のデメリットを挙げたのはタッカーマン氏。曰く、「おそらく経営規模の小さいクラブのいくつかは、メルボルン・ビクトリーのようなビッグクラブがFFAやFOXスポーツの金銭的支援を受けて本田のようなスター選手を獲得すること自体にハッピーでないかもしれない。でも、Aリーグを本当に盛り上げるには、現実的にはあと10人の本田が必要なんだが…」と現在のAリーグの置かれた状況への危機感を隠さない。

カンボジア代表監督就任は「少し奇妙」

最後に「カンボジア問題」。世論は、まずは“Let's wait and see what he can do”(まぁ、まずは、実際にどう彼が兼任していくのかを様子見ましょうよ)的な見解が主流だが、今回話を聞いたエキスパート達からは、本田の前代未聞の挑戦に対して少々懐疑的なスタンスが感じられた。

スティール氏は、自らのカンボジアでのコーチング経験も踏まえて「記者会見で明かされたごく限られた情報だけで判断するのは非常に難しい。どの程度の関わりをカンボジア側と持つのかもはっきりしない。現時点では彼のクラブ(メルボルン・ビクトリー)にとってはポジティブな影響が出ているが、果たして、それが交渉の段階で話していたものといつまで同じレベルのものでいられるのかも分からない。本田サイドやカンボジア協会がこの問題に対しての説明責任を果たしてくれると期待したい」との気持ちを吐露した。

“選手”としてまだやれると思うがゆえに、今回の決定を残念に思っているのがタッカーマン氏だ.。「 正直言って、少し奇妙なことだと思う。一言で言えば、選手としてのキャリアに完全に集中できないと言ったわけだから、メルボルン・ビクトリーもその話を持ち出されたときは驚いたんじゃないか。さらに、もしテレビ会議だけでカンボジア代表監督が務まるのならば、2つのこの異なる仕事をどのように上手くこなすのかのイメージは湧かない。理想を言えば、本田はAリーグのマーキー・“プレーヤー”であるべき」と話す。

本田圭佑の豪州デビューは、最速で21日。Aリーグの開幕まで10月19日と2ヶ月を切った。カンボジア代表の実質的な監督として指揮を執る初戦は、9月10日にカンボジアのホームで行われるマレーシア戦と予想されている。もう、これは繰り返しになるが、現地のファンと同じように“Let's wait and see "でいくしかないようだ。

(取材・文:植松久隆)

