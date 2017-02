01.

精神的に

タフになれる

02.

自分の思い通りに

すぐ、冒険に出れる

03.

夢中になれるものが

見つかる

04.

自分と向き合って

謙虚になれる

05.

素直に「親に会いたい」と

思える

06.

ひとりでやっていくのも

悪くない

07.

低コストの旅だって

十分楽しめる

08.

人間関係に

慎重になる

09.

ボディランゲージも

慣れれば楽しい

10.

その国の文化を学ぶとき

恥をかくことも…

11.

ファッションセンスが

変わる

12.

食にもそこまで

こだわらなくなる

