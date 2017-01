リラックマは、言わずと知れた大人気のキャラクターです。かわいいのはもちろんだけれど、のほほんとした雰囲気に癒されちゃう。キャラクターグッズも数えきれないほど展開されていて、いろいろと集めたくなります。

でも、これは……「わ〜、リラックマだ、かわいいし買おう♪」ってレベルじゃない。庶民には、いくらリラックマがかわいいからって買えるレベルじゃないよぉ〜……。

【リラックマの純金根付の価格がスゴイ!】

1月26日まで、サンエックスのネットショップで「リラックマ純金根付」という商品の予約を受け付けています。ビーズクッションを抱えたリラックマが愛らしく、金ピカで、なんだかおめでたいビジュアルです。

だけど……お値段は70万2000円(税込)。えええ(笑)、な、な、ななじゅうまん!?

K24(純金)約20gでできており、ビーズクッションの中央にはダイヤモンドがキラリ。純金の輝きがまぶしい根付なのだけれど、「リラックマが好きだから」という理由で買えるお値段じゃないヨネ、庶民には。

ちなみに、リラックマフェイスがラブリーな専用BOX付きで、手元に届くのは3月中旬ごろとのことです。

う〜ん、純金とかダイヤモンドとか、日常生活に関係なさすぎてよく分からないけど、やっぱりお高いんですねぇ〜。「わ〜、リラックマの純金根付、かわいい〜!」って、ヒョイとこういうのを購入できるお金持ちになってみたいものです。

