こんにちは！ おでかけわんこ部です。 北海道津別町の「道の駅あいおい」に、待望のドッグランがオープン。道東エリアにおいてまだ少ない常設型のドッグランの誕生とあって、愛犬家たちの間で早くも大きな注目を集めています。 愛犬も飼い主さんも楽しめるオープン記念イベントも開催されるということで、詳しくご紹介します。 「道の駅あいおい」ってどんなとこ？ 出典：プレスリリース 北海道津別町に