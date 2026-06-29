【北海道】愛犬と楽しむ道東エリアの目的地に「道の駅あいおいドッグラン」が誕生！ 7/4オープン記念イベントも開催

こんにちは！ おでかけわんこ部です。

北海道津別町の「道の駅あいおい」に、待望のドッグランがオープン。道東エリアにおいてまだ少ない常設型のドッグランの誕生とあって、愛犬家たちの間で早くも大きな注目を集めています。

愛犬も飼い主さんも楽しめるオープン記念イベントも開催されるということで、詳しくご紹介します。

「道の駅あいおい」ってどんなとこ？出典：プレスリリース

北海道津別町にある「道の駅あいおい」は、網走と釧路を結ぶ国道240号線沿いの森の中にある道の駅です。敷地内にある「相生鉄道公園」には、旧国鉄時代に使われていた相生駅舎や、当時活躍したレトロな車両がそのまま保存・展示されています。

津別町産の食材を使ったグルメやお土産も多く、伝説の手作り豆腐や幻の摩周そばを使った十割そばなど、そのために足を運ぶファンもいるほど。なかでも、SNSでも大人気の「クマヤキ」は、訪れたら絶対にハズせないご当地スイーツです。

7月4日（土）にドッグランがオープン！

出典：プレスリリース

そんな「道の駅あいおい」に、小型犬～中型犬対象のドッグランがオープンします！ ドッグランができるのは、敷地内クマヤキハウスの裏手。大自然に囲まれた約500㎡の広々としたエリアで、愛犬とのびのびとリフレッシュできますよ♪

これまでの「休憩スポット」から、「わんこと一緒に楽しむ目的地」へ。ドッグランで思い切り遊んだ後は、飼い主さんは名物の「クマヤキ」などのグルメをピクニック気分で楽しむのもおすすめです。

さらに大人気の「クマヤキTシャツ」は、なんとわんこ用のTシャツが販売されています。道の駅あいおいでしか買えない限定アイテムなので、飼い主さんと愛犬でお揃いにして、旅の思い出にするのもいいですね♪

※クマヤキペットTシャツは数量限定のため、完売となる場合があります。あらかじめご了承ください。

オープン記念イベント開催！

出典：プレスリリース

7月4日（土）には、ドッグランのオープンを記念したスペシャルイベントを開催！ 愛犬と一緒に、1日中楽しめるコンテンツが盛りだくさんです♪

【来場“犬”限定プレゼント】

先着100頭限定で、国産米粉クッキーなど愛犬向け北海道産おやつをプレゼント。なくなり次第終了となるので、お早めに！

【わんわんマルシェ】

終日開催のわんわんマルシェでは、愛犬用ナチュラルフード＆おやつが大集合。犬の無添加ごちそうごはんの店「Amery Kitchen」のわんこメニューは、その場で温めて提供してもらえます◎

【出張トリミング】11:00～15:00

小型犬・中型犬を対象に、プロによる爪切りを受けられます。当日枠もありますが、事前予約優先なので、気になる方は公式Instagram @michinoeki.aioi をチェックしてくださいね。

【愛犬フォト撮影会】14:00～17:00

プロカメラマンが愛犬の最高の1枚を撮影してくれます♪ 撮影した写真は、後日写真販売サイトで購入できます。一部当日枠もありますが、事前予約優先となります。気になる方は公式Instagram @michinoeki.aioi をチェックしてくださいね。

【保護犬応援コーナー】9:00～15:00

動物保護活動の紹介ブースです。お散歩グッズやおやつの販売もありますよ♪

※イベント内容および実施時間等は、天候や運営上の都合により予告なく変更となる場合があります。

開催日時：2026年7月4日（土） 9:00～17:00

開催場所：道の駅あいおい 敷地内（クマヤキハウス裏手）

施設情報



＜DATA＞「道の駅あいおい」

【住所】北海道網走郡津別町字相生83番地1

【アクセス】女満別空港から車で約60分

【駐車場】あり

【定休日】毎週火曜日

【営業時間】9:00～17:00

【公式HP】 https://michinoeki-aioi.com/

＜DOG＞愛犬同伴条件

・愛犬同伴OK（犬種条件など要問合せ）

まとめ

待望の常設ドッグラン、オープン当日は、おやつのプレゼントやマルシェなど、愛犬が大喜びするコンテンツが目白押しです。今年の夏休みは、愛犬と一緒に大自然と美味しいグルメを堪能しに「道の駅あいおい」へ足を運んでみてはいかがでしょうか？

https://michinoeki-aioi.com/