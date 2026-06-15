2026年4月、福井県坂井市の駐車場で男性2人からガソリン代の名目で現金約4000円を脅し取り、さらに因縁をつけて金を要求した上で暴行を加えたとして、警察は石川県羽咋市に住む16歳の少年ら10代から20代の男女8人を6月3日までに逮捕しました。強盗傷害の疑いで逮捕されたのは、小松市の無職の男27歳と、七尾市の無職の男21歳、それに羽咋市の無職の16歳の少年と金沢市の専門学生の19歳の女ら計8人です。警察によりますと、8人は202