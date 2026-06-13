世界三大酒類の1つに数えられ、人類の歴史と共に歩み続けてきた飲み物と言えば、ビール。中でも世界中の愛好家から愛されているビールの1つがドイツビールだ。1516年に制定された「ビール純粋令」によって、麦芽・ホップ・水・酵母のみで醸造することが厳格に守られ続けているドイツビールは、さまざまな産地の美味しいビールを味わえることで世界中のビール愛好家に愛されているのだ。そんな素晴らしいドイツビールを、日本にいな