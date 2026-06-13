世界三大酒類の1つに数えられ、人類の歴史と共に歩み続けてきた飲み物と言えば、ビール。

中でも世界中の愛好家から愛されているビールの1つがドイツビールだ。1516年に制定された「ビール純粋令」によって、麦芽・ホップ・水・酵母のみで醸造することが厳格に守られ続けているドイツビールは、さまざまな産地の美味しいビールを味わえることで世界中のビール愛好家に愛されているのだ。

そんな素晴らしいドイツビールを、日本にいながらにして堪能できる名店が、愛知県豊橋市にある。

今回はそんなお店をご紹介したい。お店の名前は「ビアホール 独逸（どいつ）」だ。

・昭和47年（1972年）創業の老舗ビアホール、それが「ビアホール 独逸（どいつ）」

こちらのお店、昭和47年（1972年）創業の老舗ビアホール。

昭和47年（1972年）といえば、第１次田中角栄内閣がスタートし日本列島改造と日中国交回復が国政の大きなテーマとなった年。

浅間山荘事件やテルアビブ空港乱射事件などの日本赤軍によるテロ事件が勃発した反面、日本人の海外旅行者は１００万人を突破、さらに沖縄が日本本土に復帰するなど、様々な社会的な変革がもたらされていた。

そんな時代に豊橋で生まれたである老舗ビアホールはは今なお、多くの人々に愛され続けているのだ。



・豊橋の住宅街にひっそりと佇む隠れ家ビアホール、それが「ビアホール 独逸（どいつ）」

こちらのお店があるのは、JR豊橋駅から徒歩約10分。繁華街から少し離れた、静かな住宅地の一角だ。

ふと辺りを見渡せば、住宅街の中に突如として現れる、まるで絵本から飛び出してきたかのようなノスタルジックな一軒家。外壁には蔦が絡まり、軒先には薪ストーブ用の薪が無造作に積み上げられ、入口のドアノブはなんと木彫りの「手」――。一歩足を踏み入れる前から、ここが特別なお店であることが、ひしひしと伝わってくる。

ドアを開けて店内に足を踏み入れれば、そこは別世界。木の温もりに満ちた重厚な内装、年季の入った調度品、ほのかに響くドイツの音楽。まるでミュンヘンの古き良き酒場に迷い込んでしまったかのような、夢のような空間が広がっている。

50年以上にわたって、変わらぬドイツの空気感を守り続けてきた、まさに豊橋が誇る奇跡のようなビアホールがここにはあるのだ。

そしてビールだがこれも秀逸。



もしも迷ったのであれば、ビールの飲み比べからスタートしてもいいかもしれない。そうすれば自分好みのビールが必ず見つかると言ってもいいだろう。



そしておつまみも秀逸なものが揃っている。

迷ったのであれば、美味しいソーセージの盛り合わせがおすすめだ。最高のビールと最高のソーセージ、もはや言葉は必要ないのだ。



昭和47年から半世紀以上にわたって、変わらぬ空気感を守り続けてきた「ビアホール 独逸」。

じっくりと時間をかけて注がれる美味しいビール、本場仕込みの絶品ソーセージなどのドイツ料理、そしてタイムスリップしたかのような夢の空間。

一人でしっぽりと、友人と賑やかに、家族とのんびりと、どんなシチュエーションでも温かく迎え入れてくれる懐の深さも、長年愛され続けている理由だろう。

愛知県豊橋を訪れる予定がある方は、ぜひ一度、この住宅街にひっそりと佇む奇跡のビアホールへ足を運んでみてほしい。一杯のビールが、こんなにも豊かな世界へと連れて行ってくれるのかと、きっと心の底から感動するに違いないのだ。

＜店舗情報＞

店名：ビアホール 独逸（どいつ）

住所：愛知県豊橋市大橋通3-144

営業時間：17:00〜23:00

定休日：火曜日

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