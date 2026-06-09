18歳未満と知りながら10代の少女2人に現金を払う約束をし、みだらな行為をしたとして、僧侶の男が逮捕されました。児童買春の疑いで逮捕されたのは、茨城県城里町の僧侶・磯野善昌容疑者（40）です。磯野容疑者は去年9月、18歳未満と知りながら10代の少女2人に現金を払う約束をして、水戸市内のホテルでみだらな行為をした疑いがもたれています。警察によりますと、少女2人は友人同士で、磯野容疑者とはSNSを通じて知り合い、事件