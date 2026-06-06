土曜朝の顔として25年もの間、ABCテレビの名物番組『朝だ！生です旅サラダ』で全国の「おいしい」を届けてきたラッシャー板前さん 。長く続けていただけに突然、卒業を告げられた胸中はどんなものだったのか。悔しさなどが湧いてもおかしくない場面で、ラッシャーさんの心に浮かんだのは「感謝」。代打で始まった仕事、チーム愛の言葉が溢れていました。 【写真】『旅サラダ』で25年食レポ続けたラッシャӦ