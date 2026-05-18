エンゼルス戦の試合前に背番号「612」で登場したドジャース・大谷翔平投手が「1番・指名打者」で出場した、16日（日本時間17日）の敵地エンゼルス戦。試合前には、フィギュアスケート女子の島田麻央（木下グループ）が始球式に登場した。世界的アスリートらしい“美技”を披露し、「可愛すぎる」「prettyな笑顔にどストライク」と反響を呼んでいる。17歳の島田は、エンゼルスのユニホームを着用してグラウンドに登場した。木下