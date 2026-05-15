チア応募のきっかけは「転勤で北海道在住となったこと」悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは、高井優奈さん、高橋萌絵子さん、千葉しずくさん、十川莉子さんを紹介する。◇高井優奈さん新メンバーの高井優奈（たかい・ゆうな）さんは北海道石狩市出身、11月18日生まれ。趣味はアニメ、ゲーム。自分の性格を一言で表すと「頑張り