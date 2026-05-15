チア応募のきっかけは「転勤で北海道在住となったこと」

悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは、高井優奈さん、高橋萌絵子さん、千葉しずくさん、十川莉子さんを紹介する。

◇高井優奈さん

新メンバーの高井優奈（たかい・ゆうな）さんは北海道石狩市出身、11月18日生まれ。趣味はアニメ、ゲーム。自分の性格を一言で表すと「頑張り屋さんな心配性」。

「ファイターズガールをきっかけに試合観戦をするようになり、ファイターズが大好きになった」という。特技のアルペンスキーでは、全国高等学校スキー大会で北海道代表に選出されたほどの実力者。持ち前のスタミナと華やかな笑顔でエスコンフィールドを盛り上げる。

◇高橋萌絵子さん

高橋萌絵子（たかはし・もえこ）さんは宮城県出身、4月23日生まれ。ニックネームは「もえたん」。趣味は韓国ドラマ鑑賞。苦手なものは「絶叫系には乗れないし、ホラー映画とかも見れません！ 友だちと遊園地に行っても、ポップコーンを食べながら待っていたいタイプです」。

小学生からチアダンスを始め、他球団のチアリーダーとして活動した経験も。その後、建設業のインテリアコーディネーターとして働くなか、転勤で北海道在住となったことがきっかけとなりファイターズガールに出会った。在籍2年目の今季も活動を続ける理由について「勝利の喜びを分かちあうあの瞬間が心から大好きで、1秒でも長くファンの皆さんとその時間を共有したいと感じたからです」と明かした。

◇千葉しずくさん

千葉しずくさんは北海道札幌市出身、10月10日生まれ。ニックネームは「ずくちゃん」。趣味は筋トレ、手帳。大好きなものは北海道。「一度北海道を離れたことがあるのですが、やはりすぐ近くに大自然が広がっている北海道が大好きだと感じました！ 道民の皆さんの温かさは球場でいつも感じています」。

今季で在籍3年目。「私がファイターズガールになってから、ファイターズは2年連続で2位！ どちらも歴史に残るようなすばらしい大航海ではありましたが、やはり優勝してパレードを歩いている姿を思い浮かべると悔しい！ と感じました。ファイターズを今年こそ優勝に導くために、北海道全体を盛り上げたい！」と熱い言葉を寄せた。

◇十川莉子さん

新メンバーの十川莉子（とがわ・りこ）さんは北海道江別市出身、3月24日生まれ。ニックネームは「りこぴん」。趣味はアイスを食べること、美容パック集め。

高校時代にチアダンス部に入り、誰かを応援することのやりがいや楽しさを知ったという。「チアをしている時間が一番好きだ」と確信し、ファイターズガールのオーディションを受験するも1度目の挑戦は悔しい結果に。諦めきれず再チャレンジし、今季メンバー入りを果たした。これから楽しみにしていることは「球場で踊ること、イベントなどでファイターズファンの皆さんと関わること」と心を躍らせる。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）