ジャイアンツ戦は今季初の休養日となった【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利し、2連勝となった。大谷翔平投手は出場せず、今季初の休養日となった。試合後、デーブ・ロバーツ監督は、15日（同16日）のエンゼルス戦で、大谷をスタメン起用することを「イエス」と力強く明言した。大谷の代役として「1番・指名打者」で出