視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』 ©️ABCテレビ 間寛平探偵の調査した『擬音語の常識を考え直そう』は、大阪府の女子大学生（19）から。今回の依頼は、「音を表す文字」擬音語について。私たちは当たり前のように