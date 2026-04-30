2026年6月5日（金）から11月30日（月）までの約半年間、横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜エリアを舞台とした都市周遊型ARアクション体験「緊急指令！ウルトラ マルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」が開催される。＞＞＞バトルシーンの登場キャラクターや体験イメージをチェック！（写真7点）本コンテンツは、ウルトラマンシリーズを題材にした完全書き下ろしオリジナルシナリオによる、現実の街と物語がテクノロジーに