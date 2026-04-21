女優の小松彩夏が19日、オフィシャルブログを更新。１歳の愛息子とともにサッカー観戦を楽しんだ様子を公開した。 2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。 この日、「ベガルタ観戦」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「昨日はベガルタを観にユアスタへ」と報告し、栃木シティ戦を観戦したことを明かした。「暖かくなり、心地よい観戦日