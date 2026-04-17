世界幸福度ランキング9年連続第1位のフィンランド。そんなフィンランド人が実践している健康的な食事法を紹介します。教えてくれたのは、フィンランドで生まれ育ち、現在は日本で暮らしているというラウラ・コピロウさん。主食のとらえ方や食事スタイルなど、日本とフィンランドで異なる食事の文化について伺いました。※ この記事は『フィンランド発 幸せが見つかるライフスタイル』（WAVE出版刊）に掲載された内容を一部抜粋・再