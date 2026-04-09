毎週日曜あさ8時30分からABCテレビ・テレビ朝日系列にて放送中の『名探偵プリキュア！』。2026年4月12日（日）放送回の第11話で、ついに怪盗団ファントムに所属する敵のプリキュア「キュアアルカナ・シャドウ」が変身する。この第11話放送に向けて、キュアアルカナ・シャドウが全国1000店舗以上の店内放送をジャック。さらに、テレビ本編の放送でも ”異変” が…！キュアアルカナ・シャドウにまつわるボイスキャンペーン「キュ