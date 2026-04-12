来週（2026年4月13日〜4月19日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『いつもと違う自分でいます』｜総合運｜★★★★★チームや味方の人達の中で活動していきます。自分の中では住む世界が違うレベルの高い人達と混じ